好消息：安大略省日增确诊病例降至七周以来最低

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安大略省星期二（5月11日）新增2073起确诊新冠肺炎病例。这是自3月24日以来单日新增病例数最少的一天。而日增病例的七天平均数也降到了三千以下（2914），为五周来首次。另外，该省的病毒检测阳性率（8.5%）和ICU收治人数（802）也呈下降趋势。

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在过去二十四小时内，安大略省有15名患者死亡，使该省的新冠致死人数增加到8342人。

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安大略省公共卫生官员说，要等到日增病例降到一千以下、重症监护室患者降到150以下时，才可以考虑大幅度放松防疫封禁措施。

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安省昨天有超过11万2千人接种疫苗。到星期一晚上为止，该省十八岁以上人口已有一半接种至少一剂疫苗。省政府的目标是在五月底以前把成年人接种第一剂疫苗的比例提高到65%。

目前该省的高风险慢性病患者和无法在家工作的员工已可以预约第一剂疫苗接种。40岁及以上的人群应在本星期四可以开始预约。

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（CBC News，un article adapté en chnois par Wei Wu）

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