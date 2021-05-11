网购退货越来越多促生清仓甩货实体店

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随着网购的普及、网购退货商品被扔进垃圾场的浪费问题开始受到越来越多的关注。在这种情况下，网购退货商品清仓甩货商店就成了解决浪费问题的一个办法。

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先在美国市场经营的Krazy Binz公司今年2月份开始进入加拿大零售市场，这是一个专门经营网购退货商品的清仓甩货零售连锁店，目前已经在安大略省和阿尔伯塔省开设了多家分店。

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Krazy Binz的经营方式是，大电商把其网购退货商品成堆运来，Krazy Binz不加区分地把来货成堆摆放在用三合板做成的无盖大货箱里供顾客翻检挑选。退货的商品从电视机、手提电脑、厨房水池、到首饰品种繁多，但售价每天不同。

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由于每个星期三夜里是进新货的时间，所以星期四的售价最高，25加元一件，在随后的六天中逐日降价，从星期四开始又开始新的循环。

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比如，星期一每件商品售价降到6加元，到星期三是1加元一件。

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而未售出的商品则被装进口袋里，每袋有几百件大小商品，每袋售价15加元。

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可以说Krazy Binz是淘宝实体店，其进入加拿大市场后受到消费者的欢迎，Krazy Binz商店门口经常出现排队的情况。

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为了在COVID-19病毒肺炎疫情下遵守保持社交距离的防疫规定，Krazy Binz商店把顾客在店内选货的时间限制为半个小时。

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