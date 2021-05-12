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2021年5月11日，星期二，一位中国老人在北京等待送餐。周二的一项人口普查显示，在过去十年里，由于人口老龄化几乎没有增长，中国的劳动适龄人口数量有所下降，这给拥有雄心勃勃战略目标的中国领导人带来了更多经济挑战。(AP Photo/Ng Han Guan)

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