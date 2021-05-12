加拿大把塑料制品列入有害物质清单

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加拿大政府星期三（5月12日）把塑料制品列入加拿大环保法中的有害物质清单，意味着它们被正式视为会对环境和生物多样性造成损害的产品。

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在加拿大，33%的塑料制品用于包装，26%用于建筑业。塑料制品被列为有害物质目前对生产厂家暂时没有影响。但是这个改动赋予政府制定相关管理规定的权力，因此未来可能会造成生产升本的增加。

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根据加拿大环境部2019年公布的一份研究报告，加拿大全国在2016年共产生了326万多吨的塑料垃圾。它们中的绝大部分都进了垃圾填埋场，只有9%被回收利用。

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绿色和平组织对加拿大政府的决定表示欢迎，称这是向禁用一次性塑料制品迈出的重要一步。

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加拿大计划在今年禁止六类一次性塑料制品，包括食品店塑料袋，吸管，塑料餐具，外卖盒，搅拌棒和六件提环。

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（Radio-Canada, un article adapté en chinois par Wei Wu)

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