加拿大拒绝披露华裔专家是否涉嫌新冠病毒

加拿大联邦议会保守党议员庄文浩星期一晚上在众议院加中关系委员会开会时表示，加拿大民众有权知道位于温尼伯的加拿大国家病毒实验室与中国武汉病毒研究所的合作关系究竟有多深、今年1月份温尼伯病毒实验室为何解除了两位华裔病毒学家的职务。
但加拿大联邦政府下属的公共卫生局拒绝披露未加删节的加拿大与中国武汉病毒研究所合作项目的有关文件，理由是根据加拿大保护隐私法案无法向联邦议会下属的委员会提供涉及个人隐私或国家安全的信息。
加拿大公共卫生局最后提供给众议院加中关系委员会的271页文件事先被做了大量删节。
2019年7月5日，温尼伯病毒实验室的华裔病毒学家邱香果和她的丈夫成克定、以及他们手下的一些来自中国的国际学生被安保人员带离了温尼伯实验室，其中一人在这之前4个月刚刚向武汉病毒研究所寄送了埃博拉病毒和希尼帕病毒样本。
在2019年5月下旬，温尼伯病毒研究所曾要求皇家骑警介入调查所内发生的违规事件。
不过加拿大国家病毒实验室和皇家骑警都否认加拿大温尼伯病毒实验室向武汉病毒研究所发送的埃博拉病毒和希尼帕病毒样本与后来泛滥世界的COVID-19病毒有任何关系。
RCI with Karen Pauls · CBC News
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