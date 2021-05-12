安省ICU护士：干同样活医生工资十倍于护士

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目前加拿大最大省份安大略省和最大城市多伦多地区的COVID-19病毒肺炎疫情很严重，多伦多地区两位护士指责省政府在去年8月份停发了给护士们的疫情补贴工资，但却继续给医生发放疫情补贴工资；特别是一些医生在干着与护士一样护理新冠病毒肺炎病人的工作、挣的钱却十倍于护士。

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今年27岁的多伦多重症监护室护士Deepi Saharan把抱怨的帖子在社交媒体Instagram上发布，说安大略省福特政府对护士的辛苦工作缺乏理解、尊重和支持。

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Deepi Saharan指出，有些在疫情下临时支援重症监护室护理工作的医生的小时薪酬是白班385加元、夜班450加元，而负责指导他们如何干重症监护室护理工作的护士的小时薪酬却只有33加元到48加元，这是错误的和不公平的做法。

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Deepi Saharan说，医生们受过专业教育、具有专长、他们应该得到较高的薪酬，但在疫情下从事高风险、高强度工作的护士们也应该得到合理的报酬。

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在第一波疫情泛滥加拿大时，安大略省政府在2020年4月宣布把护士们的小时工资提高4加元、外加每月工作时数超过1百小时的250加元奖金。但这一COVID-19病毒肺炎疫情工资和奖金在去年8月疫情好转后被取消。

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安大略省政府给医生支付的疫情工资却没有被取消。结果就出现了现在这种来医院重症监护室帮忙、在资深护士指导下从事护理工作的医生挣十倍于护士小时工资的情况。

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安大略省医疗协会发言人指出，给医生支付的疫情工资不是疫情奖金、而是为了简化医生向公费医疗系统报账的复杂性，因为正常情况下医生是按照提供专业服务的类别向省公费医疗系统报账的。在疫情重压下许多医院重症监护室出现护士过劳和护士短缺的问题、一些医生自愿前去提供帮助，他们的薪酬由医院和省政府决定。

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COVID-19病毒肺炎疫情带来的医护工资差距让准备前往美国工作的安省护士人数明显增加。

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RCI with Emma Paling · CBC News

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