特鲁多：疫情虽有缓和但不能放松防疫措施

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在安大略省等疫情严重加拿大省份的严格防疫措施似乎已让疫情出现好转迹象的情况下，加拿大自由党联邦政府总理特鲁多强调说，各省区政府在COVID-19病毒每日新增确诊数字没有大大低于目前水平之前不应放松防疫措施，以让加拿大人在只打了一针疫苗的情况下能平安渡过夏天。

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星期二在COVID-19病毒肺炎疫情例行记者会上，特鲁多说随着疫苗制造商提供给加拿大的疫苗数量大幅度增加，国庆节前所有合乎条件的加拿大人都能够接种至少一针新冠病毒疫苗；但单靠接种疫苗还不能解决加拿大医院在新冠病毒肺炎压力下不堪重负的问题。

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特鲁多认为，像安大略省这样COVID-19病毒肺炎疫情严重的省份，其严格的封锁防疫措施在今后一段时间应该继续维持下去。

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安大略省首席卫生官David Williams星期一表示，在安省每日新增新冠病毒确诊数字大大低于1千人之前，他不会向省政府建议放松防疫措施。

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星期二安大略省新冠病毒确诊数字是2073人，而加拿大按人口平均新冠病毒确诊数字比例最高的省份阿尔伯塔省星期二的确诊数字是1597人。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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