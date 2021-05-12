疫情中守望相助：一些俄克拉荷马州餐馆的免费餐饮

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有句话叫作“世上没有免费的午餐”。但是新冠疫情期间在美国俄克拉荷马州东北部的几个城镇，一些餐馆发起了提供免费餐饮的活动。参加的顾客多付一顿饭的钱，然后把收据贴在餐馆的墙上。任何人都可以走进来取下一张收据，用它给自己点一盘食物。

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最早的发起者、麦阿莫市的餐馆老板珍妮弗.怀特（Jennifer White）在接受CBC采访时说，她在今年二月从一个朋友处得知阿肯色州的一家餐馆在做这样的事，立刻决定仿效。她自己买了第一份食物，一个朋友买了第二份。消息很快传开，几个小时后，城里的另一家餐馆也加入进来。现在，她的餐馆里有两面墙都贴满了收据。

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来吃免费餐的人各式各样，有无家可归者，有刚失业还没找到新工作的人，也有一时手头紧的人。她从来什么也不问，但有时候会有人觉得需要解释几句。有一天，一个男子对她说：“我要到星期五才能领到工钱，但我实在是饿了。” 他在那个星期五又来了，多付了两份食物的钱，把单据贴到了墙上。

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还有一次，一个无家可归者吃完饭以后自动帮着擦桌子，收拾餐盘。

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怀特的餐馆只能摆下八张桌子，但是几个月来提供了一千多份免费食物。她说，顾客们的慷慨让她非常感动。免费餐这么受欢迎，也说明许多人需要帮助。

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