今年夏天加拿大人应能在国内跨省自由旅行

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在第三波COVID-19病毒肺炎疫情下，加拿大不少省份采取禁止非必要跨省旅行的防疫措施，从外省返回的本省居民必须进行为期两个星期的隔离防疫。

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比如加拿大最大省份安大略和第二大省份魁北克之间的省界就被关闭，马尼托巴省与安大略省、魁北克省与新布伦瑞克省的省界也被关闭，不列颠哥伦比亚省与阿尔伯塔省之间禁止非必要的旅行。这样的封锁防疫措施事实上取消了加拿大人跨省旅行的自由。

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随着第三波疫情出现好转的迹象和加拿大人接种至少一针疫苗的比例快速提升，专家们认为今年夏天加拿大人应该能够重新开始驾车在国内跨省旅游。

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阿尔伯塔大学医院的传染病专家Lynora Saxinger认为，虽然现在制定6月份的旅行计划可能还早了一点，但7月和8月在省内自由旅行肯定可以、跨省旅行也非常可能。

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Lynora Saxinger指出，即便给全国民众普打COVID-19病毒疫苗的工作还没有完成，但其它国家的经验显示，只要全国成年人口中有50%到60%的人接种了疫苗，则新冠病毒肺炎的传播能力就会大大降低。

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多认为，在全国75%的人口接种至少一针COVID-19病毒疫苗之前不应该放松防疫管制措施。

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不过，是否开放省界是各个省政府决定的事情、联邦政府没有决定权。

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目前加拿大已经有40%的人口接种了至少一针新冠病毒疫苗。

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