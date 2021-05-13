A closed Lakeview Golf Course facility is shown during the COVID-19 pandemic in Mississauga, Ont., on Wednesday, May 12, 2021. The Ontario government has deemed golf courses and other outdoor recreational sports unsafe to open at this current time. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

加拿大安大略省密西沙加一个封闭的Lakeview高尔夫球场

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年5月13日（星期四）12:29

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2021年5月12日星期三，加拿大安大略省密西沙加一个封闭的Lakeview高尔夫球场。安大略省政府认为目前不应该开放高尔夫球场和其他户外休闲运动。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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