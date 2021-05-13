安大略省居家令将延长至6月2日

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安大略省长福特（Doug Ford）星期四（5月13日）宣布。该省的居家令将实施到“至少”6月2日。他说，他的目标是让人们度过尽可能正常的七月和八月。这意味着如果6月初确诊病例和重症监护室收治患者的减少幅度仍不令人满意的话，省政府有可能会再次延长居家令。

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安大略全省在过去二十四小时中新增2749起确诊病例，死亡31人。新增病例中有将近一半在多伦多和皮尔地区。比起四月中旬日增四千多确诊病例的疫情，现在的疫情显著缓解，但仍然是第二波疫情的高峰水平。安省公共卫生官员此前表示，要等到日增病例降到一千以下，重症监护室收治患者降到150以下，才可以考虑大幅度放松封禁措施。

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但是在今天的新闻发布会上，福特和其他官员没有明确回答关于取消居家令具体标准的问题。目前仍有776名患者在该省各医院的重症监护室接受治疗，其中大部分人需要用呼吸机。

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安大略省政府继续要求联邦政府收紧入境限制。福特昨天第四次给联邦总理特鲁多写信，要求减少入境国际航班，对国内旅客实行强制性病毒检测，规定从陆路入境的旅客在指定酒店隔离三天等。

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福特说，控制入境属于联邦政府的职权范围，但是目前的措施不够严格，没能把病毒变种挡在国门外。

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（CBC News, un article adapté en chinois par Wei Wu)

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