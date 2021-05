通胀抬头让美国股市出现半年来最差表现

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

通货膨胀的抬头不但在星期三让美国道琼股票指数猛跌了680点,而且让过去一个星期道琼股市的表现成为过去半年来最差的一周。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国劳动部公布的四月份消费者物价指数显示物价出现过去十多年以来最大的上涨幅度后,美国股市几大指数都集体猛跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且美国4月份的物价上涨是全方位的,从食品、服装到汽车的售价都在加速上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去12个月中,美国消费者物价指数上升了4.2,仅次于2008年9月份录下的物价指数一年上升4.9%的记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然美联储多次发声安抚金融市场说,近来出现的通货膨胀迹象只是暂时的和过渡性的,但金融市场似乎越来越担心这次通货膨胀不但是趋势性的、而且可能是恶性的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有些市场分析师们认为,消费者疫情期间累计的购买需求在释放出来,政府发给民众的巨额疫情补助金和民众积累的储蓄构成了强大购买力;在供给方面,疫情期间防疫措施限制了生产能力、导致原材料价格猛升,而疫情期间劳动力的短缺拉升了工资水平。只要这些因素继续发力,则通货膨胀就会成为趋势性问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada