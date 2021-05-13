阿斯利康疫苗在加拿大的前途被打上问号

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加拿大联邦政府证实，下个星期将从国际COVID-19病毒疫苗分配组织COVAX得到65万5千针剂的阿斯利康疫苗。

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加拿大上一次得到的阿斯利康疫苗是美国拜登政府借给加拿大的150万针剂疫苗。

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但在加拿大一些省份决定停止使用阿斯利康疫苗的情况下，加拿大为什么还从COVAX项目获取阿斯利康疫苗受到质疑。

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比如最大省份安大略省就刚刚宣布无限期停止把阿斯利康疫苗做为第一针新冠病毒疫苗使用，原因是阿斯利康疫苗有引发血栓问题的较高风险。

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加拿大联邦议会官方反对党领袖奥图尔星期三指责特鲁多政府说，COVAX疫苗分配项目的目的是帮助中低收入国家的民众获得新冠病毒疫苗，特鲁多政府为了实现其在七一国庆节前给全国民众普打疫苗的目标不惜偷用这些疫苗。

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加拿大目前进口的2千万针剂COVID-19病毒疫苗中有40万针剂来自COVAX。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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