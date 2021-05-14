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2021年5月14日，星期五，一名保安和工作人员站在北京一个类似火星环境中的中国着陆器旁。中国表示，其火星探测器和配套的火星车将在北京时间周六凌晨至周三之间的某个时间登陆这颗红色星球。(AP Photo/Ng Han Guan)

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