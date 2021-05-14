走向电动汽车也能拉动阿尔伯塔经济

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加拿大阿尔伯塔省以石油和天然气资源丰富而闻名，多年来该省的经济也以开采石油和天然气资源为主。

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近年来石油价格的暴跌，输油管道的建设受到美国拜登政府、一些环境保护组织和土著人社团的反对，再加上世界在加速转向电动汽车时代，这些都为阿尔伯塔省石油和天然气资源的发展蒙上了阴影。

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但许多人不知道的是，其实阿尔伯塔经济也能受益于电动汽车时代，因为阿尔伯塔省有丰富的锂矿资源。

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锂是目前制造电动汽车电池所需要的关键矿物资源。

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加拿大锂资源协会的估算数字是，阿尔伯塔省有1060万吨碳酸锂储量，而且这些碳酸锂大部分蕴藏在多年前就已经开始开采的地下油田中。具体来说是蕴藏在地下油田的石油和盐水混合物中。

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阿尔伯塔省过去开采石油时采用的技术流程是，把石油从盐水中分离后再把盐水注回到地下。

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专家们指出，开发阿尔伯塔省锂矿资源的优势是可以利用现有的油田设施、不需要耗费额外的成本和环境资源，而面临的挑战是要研制出能够从盐水中低成本、大规模提取锂的技术和工艺流程。

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加拿大有好几个公司在努力研发从盐水中提纯锂的技术。

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RCI with Stephen David Cook · CBC News

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