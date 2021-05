CDC：接种完疫苗就不用再戴口罩保持距离

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国普打COVID-19病毒疫苗工作快速进展、疫情受到控制的情况下,美国疾病控制中心CDC发布了最新防疫指导方针,宣布美国人在接种完最后一针疫苗两个星期后在户外公众场合和大多数室内场合可以不用再戴口罩、也不用再保持社交距离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过,美国疾控中心这一最新的防疫指导方针仍然要求在拥挤的室内环境戴口罩,比如公共汽车、飞机、医院、监狱、流浪者收留中心等封闭的室内环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

观察家们认为,美国疾病控制中心的这一最新防疫指导方针为重开工作场所和学校、为恢复正常的社会和经济活动打开了大门,也会推动那些对接种新冠病毒疫苗抱迟疑态度的人积极考虑接种疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前美国有1亿5千4百万人已接种了至少一针COVID-19病毒疫苗,占美国总人口的46%。其中1亿1千7百万人已经完成全部疫苗接种程序.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大由于本土没有疫苗制造厂而完全依赖进口疫苗,所以给本国民众接种COVID-19病毒疫苗的工作起步较慢. 不过随着疫苗供应问题的缓解,加拿大应该能够在七一国庆节前完成普打第一针疫苗的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada