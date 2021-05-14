WE调查：莫尔诺违反道德规则但特鲁多没事

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加拿大联邦道德专员公布了对一年前慈善组织WE获得联邦政府巨额合同事件中总理特鲁多和时任财政部长莫尔诺涉嫌利益冲突问题调查的结果，认定莫尔诺的行为违反了利益冲突法规，而特鲁多则没有犯规。

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加拿大道德专员Mario Dion指出，虽然特鲁多和莫尔诺在联邦内阁开会决定是否把9亿加元的学生新冠疫情补助金项目交给WE慈善组织负责的时候都没有退出会议以避免利益冲突，但特鲁多与WE慈善组织的老板Kielburger兄弟的关系一般，所以不构成利益冲突问题；而莫尔诺却与Kielburger兄弟的关系非同一般，因此他当时没有退出内阁会议触犯了利益冲突法规。

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Mario Dion举例说，2017年WE慈善组织老板之一的Craig Kielburger在妻子怀孕后致信莫尔诺夫妇说，他们属于最先知道这一消息的少数几个人。同一年，莫尔诺办公室向多个省政府财政厅实权人物推荐WE慈善组织的项目，在这些项目获得省政府的拨款后莫尔诺打电话给Craig Kielburger、亲自告诉他这些消息。

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特鲁多的自由党政府在2020年春天第一波疫情高峰时推出了9亿加元学生疫情补助金项目，不经竞标就把这一分发巨额政府资金的项目交给WE慈善组织管理，管理费是4300万加元。

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在媒体发布了特鲁多的家人和莫尔诺的家人都与WE慈善组织关系密切的报道后，这件事很快变成丑闻、而且不断发酵。在压力下加拿大联邦政府和WE慈善组织共同宣布终止让WE慈善组织管理9亿加元学生疫情补助金项目的合同。

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加拿大联邦道德专员公署随后对特鲁多和莫尔诺是否触犯了联邦利益冲突法规的问题开始了调查。这已经是联邦道德专员对特鲁多是否触犯利益冲突法规的第三次调查。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖奥图尔指出，联邦道德专员的调查被告为特鲁多进行开脱显示加拿大的问责法规是纸糊的，如果保守党上台一定会强化对政府官员的问责制。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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