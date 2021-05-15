Clubhouse推出安卓版，用户群将迎来新扩张

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在经历了快速扩张和平缓期后，音频社交先驱Clubhouse终于在用户群拓展上迈开了实质的一步。Clubhouse宣布将在全球逐步推出安卓版。

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在新闻通稿中，Clubhouse表示，安卓版Clubhouse已经成为社区里最热门的要求。

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在美国Clubhouse的安卓版已经于5月9日开放下载。在加拿大以及世界其他英语国家，Clubhouse表示，安卓版也将在“几日或几周内开放给用户下载”。目前，实际测试显示，在加拿大安卓的“抢先体验版”已经可以下载。

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虽然希望在用户普及上更上一个台阶，Clubhouse仍然坚持通过现有用户邀请才能注册的方式。这种方式一方面可以带来VIP的优越感，而使账户成为一种社会标签。

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另一方面，Clubhouse声称他们希望采取有节制的方法来发展，保持团队规模小，在公共场合建设，并在发展过程中获得社区的反馈。

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作为一款在2021获得最大关注度的社交App，Clubhouse的基本思路并不复杂。他们希望通过“人类的声音语言”来进行真正的社交。这种社交需求，在疫情的封锁之下得到了放大。

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这种社交并非打字、也不是通过发布经过修饰和选择的照片。Clubhouse的聊天室里人们使用的是最原始和真实的嗓音。

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但这种嗓音的局限造成在初期的新鲜和热闹之后或许会是寂寥。现在的人们已经习惯了不真实的和非实时的数字社交方式，很难说还会愿意回到纯粹的声音方式。

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或许Clubhouse会适合一部分有声音魅力和发声需求的人，而不适合所有的人。当然在Clubhouse的想象里，声音带来的是人际更加的美好。

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“一名格鲁吉亚农村的农民会和坦桑尼亚的一位企业家交上朋友。”Clubhouse在博客上展望声音社交的未来。

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