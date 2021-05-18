对经济前景信心大增：大部分加拿大企业计划今年招人

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根据著名会计师事务所普华永道加拿大刚刚公布的一项市场调查，将近四分之三的加拿大企业总裁相信今年的世界经济会显著增长。他们对自己领导下的企业今年的利润也很乐观。十个企业总裁中有六个计划今年招聘新员工。

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加拿大企业在疫情肆虐的2020年信心跌到谷底，仅有14%表示没有放弃希望，而大部分受访者表示已经裁员或将要裁员。

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加拿大丰业银行预测，今年加拿大的国内生产总值将增长6.4%，是自上世纪七十年代以来的最高增长率。该银行的首席经济师德索莫（Marc Desormeaux）在接受Radio-Canada采访时说，企业总裁们的乐观和这个预测是吻合的。

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他说，尽管有好几个省份仍然受到第三波疫情的威胁，但是原材料价格的上涨和美国经济的复苏将为加拿大经济注入活力。

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企业总裁的信心是经济的风向标

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普华永道加拿大的总裁尼古拉.马库（Nicolas Marcoux）说，过去二十四年的同类调查显示，企业总裁们的想法在相当程度上和经济发展走向密切联系在一起。当他们像去年那样悲观的时候，也不会有多少人愿意投资，这在经济上很快就会反映出来。

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这个调查结果和加拿大银行上个月公布的报告相符。这份报告说，今年的出口和国内市场有望从去年的低迷状况中恢复。加拿大企业的信心在持续增加。但是，涉及人际近距离接触的服务行业不太可能同步复苏。

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小企业的处境更艰难

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另外，中小企业老板对未来的预测不太一样。他们的“乐观指数”要比大企业总裁低一些。加拿大独立企业联合会副主席盖奈特（Jasmin Guénette）说，2020年对小企业来说格外艰难，它们当中有一些还没有走出困境。如果身处一个封禁措施严格的省份或行业，短期内它们不会太乐观。

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马库对此表示理解。但他还是认为，目前的大环境已经做好了经济复苏的准备。尤其是目前各省的疫苗接种率在不断上升，今后几个月，人们的生活可能会恢复正常。

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对经济最大的威胁是黑客攻击

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对于今年接受普华永道调查的加拿大企业总裁来说，对经济的最大威胁不是疫情，而是黑客攻击。87%的受访者对网络攻击的影响感到担忧，表示“极其担忧”的人达到47%， 将近一半。这是因为，自从疫情迫使许多企业要求员工在家工作以来，它们遭到的网络攻击增加了。马库说，黑客对企业的攻击越来越频繁，段数也越来越高。

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69%的企业仲裁表示他们打算增加在网络安全和数据保密上的投入。

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(Radio-Canada, un article de Philippe de Montigny, adapté en chinois par Wei Wu)

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