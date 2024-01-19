加拿大时事 – 第138：2024年1月19日

播客 I RCI – 加拿大本周时事 10 分钟

2024年1月15 – 19日主要新闻：加拿大指85家中国机构威胁国家安全，如合作研究将不能申请联邦拨款；香港黎智英案：前下属张剑虹以「从犯证人」身分作供；加拿大研究减少留学生数量，安省、卑诗省及新斯科舍省或首当其冲；“六四”35周年，坦克人传奇首次搬上蒙特利尔舞台，但有华裔演员不愿参演；加拿大外交部贺台湾选出新总统，中国强烈不满；合资格加拿大人获发最低 $ 92 加元季度碳排放补助金；中国自由派学者茅于轼95岁润到温哥华。