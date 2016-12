Racismo en el ejército canadiense contra soldados indígenas

Los militares indígenas que hacen parte del ejército canadiense enfrentan una situación de “racismo sistémico”. Esto es lo que destaca el borrador de un informe obtenido por la radio pública canadiense CBC. Ese informe también sostiene que es necesaria una evaluación externa.

“Creemos firmemente que hay un problema sistémico en el Departamento de Defensa Nacional (DND) y en las Fuerzas Armadas canadienses (CAF). Es un problema rampante que afecta a todos los rangos y los elementos de las fuerzas de tierra, la Fuerza Aérea y la Armada y este problema es tan grave que un examen externo es inminente”, dice un documento preparado por el Grupo Asesor de Defensa e Indígenas, que fue entregado en la pasada primavera al ex comandante del ejército canadiense, el teniente general Marquis Hainse.

De los 230 miembros militares indígenas consultados por el grupo asesor, sólo 16 respondieron, dando informes sobre unos 40 incidentes ocurridos.

A pesar de la baja tasa de participación, el Grupo Asesor de Defensa e Indígenas dijo que el problema es generalizado y muchos incidentes no son reportados debido sobre todo al temor de sufrir represalias.

El Grupo Asesor de Defensa e Indígenas pide una investigación independiente similar a la llevada a cabo por Marie Deschamps, jueza jubilada de la Corte Suprema de Canadá, quien investigó acusaciones de mala conducta sexual en el ejército.

La jueza jubilada Marie Deschamps publicó un informe altamente crítico en abril de 2015 en el que estableció que la mala conducta sexual es “endémica” a todos los niveles de las Fuerzas Armadas canadienses. Tras ese informe, la institución militar lanzó la “Operación Honor” para eliminar de sus filas los comportamientos inapropiados.

El Grupo Asesor de Defensa e Indígenas estableció en su informe que detectó casos de abuso de autoridad entre los uniformados.

“Este no es el ejército al que nuestros soldados indígenas se enrolaron y tampoco es el ejército al que ellos dedicaron su vida. Las víctimas del racismo están siendo forzadas a abandonar la institución mientras que los agresores continúan avanzando en sus carreras entre los rangos del ejército canadiense.”, dice el informe.

El ex comandante del ejército, el teniente general Marquis Hainse fue informado sobre el proyecto de informe. Ya en mayo pasado, los miembros del Grupo Asesor de Defensa e Indígenas se reunieron con él para hablar sobre las cuestiones planteadas en el documento, según confirmaron las Fuerzas Armadas de Canadá.

En un comunicado enviado a la radio pública canadiense CBC, un portavoz del ejército canadiense informó que esta institución no tolera la discriminación y que una sola circunstancia de discriminación era ya demasiado.

Por su lado, el ombudsman del ejército, Gary Walbourne, destacó que cualquier caso de discriminación era algo extremadamente grave y que su oficina está lista para ayudar a los soldados indígenas y que puede lanzar su propia investigación si cualquiera de las personas discriminadas presenta una queja oficial.

Las conclusiones a las que llega el informe sobre racismo contra soldados de las Primeras Naciones llegan en un momento en que el ejército canadiense está tratando activamente de reclutar y retener a miembros provenientes de las comunidades indígenas.

El proyecto del informe incluye testimonios y acusaciones consideradas como bastante inquietantes e indudablemente inexcusables, según los autores.

En un caso, un soldado declaró que no pudo asistir el nacimiento de su hijo debido a que el Ejército le negó permiso para que pueda participar en la ceremonia sagrada de dar un nombre a su hijo.

Otros soldados informaron que en el ejército se encontraron con las peores formas de racismo, describiendo que eran regularmente acosados, insultados y humillados.

“Yo estaba en un curso militar donde varios soldados me insultaron diciendo que yo era una basura y una india sucia. Otros me llamaban Tonto. Yo informé de esta situación al personal, pero ellos no hicieron nada”, relato una soldado a los miembros del Grupo Asesor de Defensa e Indígenas.

Una ex soldado inuk declaró a la radio pública CBC sobre el abuso racial que tuvo que soportar antes de abandonar las filas del ejército en 2015. Esther Wolki contó que fue tratada como si fuera “basura” por sus superiores durante su carrera en la Base militar Shilo, en la provincia de Manitoba.

En una entrevista por teléfono desde Paulatuk, en los Territorios del Noroeste, Esther Wolki dijo: “Yo estaba atónita al ver que eran los propios oficiales los que usaban palabras racistas como ‘piel roja’, ‘bizcocho de chocolate’ o ‘salvaje’… El resultado fue más bien un intento de suicidio de mi parte”, dijo Wolki.

Cuando ella informó sobre este acoso, le dijeron que debía aguantar y ser fuerte. El Ejército investigó las denuncias de racismo, el acoso y asalto sexual, pero no ocurrió nada al respecto, cuenta la ex soldado.

Desde que dejó el ejército su vida ha ido cuesta abajo, dijo Wolki.

“No veo una razón para levantarme de la cama. Me siento muy mal”, dijo Wolki, afirmando que no está recibiendo la ayuda necesaria de parte del Ministerio de ex combatientes para enfrentar la depresión y el trastorno de estrés post-traumático.

Por su parte, el ombudsman militar dijo que ha investigado tres casos de discriminación contra indígenas en el ejército en el último año. En dos de los casos, la institución actuó rápidamente, corrigiendo el problema. La tercera investigación continúa, dijo el ombudsman del ejército, Gary Walbourne.

“Me enfada ver el tratamiento que recibe un miembro de las Fuerzas Armadas de Canadá, que ha firmado un compromiso para arriesgar su vida en nuestro nombre “, dijo Walbourne.

El Ombudsman del ejército dijo que espera que los miembros del Grupo Asesor de Defensa e Indígenas acudan a su oficina trayendo las evidencias para demostrar la exactitud de su informe.

La corresponsable civil del grupo que preparó el informe declaró que ella no está en condiciones de hablar con los medios.

A. Bourke / CBC / RCI