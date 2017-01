Canadá en las Américas Café del 8 de enero 2017

Hola que tal. Cordial saludo y muchos 73 a todas y todos. Gracias por su agradable compañía. En la represa cibernética, Pablo Gómez Barrios, Leonora Chapman y Martín Movilla les presentamos Canadá en las Américas Café o El Castor Cibernético del domingo 8 de enero 2017.

Y aprovechamos de paso para agradecer a todos los que nos enviaron sus mesajes de Feliz Año Nuevo 2017. Para los que nos quieran seguir todos los jueves en directo, tienen que ir la página Facebook RCI-Canadá en las Américas. A las 17:15 UTC o 13:15 hora del este de Canadá hasta nueva orden!

Y en música escucharemos durante todo el programa a Mike Goudreau y The Boppin Blues Band. Este es el decimoséptimo álbum del cantautor y guitarrista Mike Goudreau, que salió al mercado en 2016 y se llama Sweet Blues. Mike nació en Vermont, Estados Unidos, pero sus padres se instalaron en los Cantones del Este, Quebec, cuando él era adolescente.

Comenzamos el programa con el tema Good Advice, continuamos con Time for Messin’ Around y cerramos con When You’ve Got Friends.

Leonora Chapman nos habla de infartos cerebrales silencios.

“Imagínese que uno va a ver a su médico de familia o a un neurólogo y por algún motivo, que puede ser un dolor de cabeza u otra razón, le piden una tomografía o una resonancia y ahí se encuentra que hay como un pequeño infarto cerebral o una pequeña micro hemorragia. Es un hallazgo incidental, es decir, no tiene ninguna asociación con los síntomas por lo cual uno consultó al médico. Es un hallazgo. Esa es la definición de derrame cerebral siliencioso”, afirma Gustavo Saposnik, neurólogo en el Hospital St. Michael de Toronto.

Los accidentes cerebrovasculares silenciosos son comunes a medida que la gente envejece. Alrededor del siete por ciento de las personas en sus 50 años tienen derrames silenciosos. Esa cifra se eleva a alrededor del 15 por ciento para los de más de 70 años. Y entre las personas mayores de 80 años, alrededor de un cuarto han sido afectadas sin saberlo.

Martín Movilla no habla de los desafíos para Venezuela en el 2017.

2017 será determinante para el futuro de Venezuela. Los problemas internos –que ha tenido eco a nivel internacional- podrían complicarse debido a las profundas tensiones existentes entre sectores de oposición y el gobierno actual.

Algunos analistas consideran que –si no se logra un acuerdo entre las partes- los diferendos podrían – nuevamente- trasladarse a la calle creando enfrentamientos y violencia.

A toda la situación interna se agrega la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Un administración republicana podría ser más proactiva y más abiertamente opuesta a la administración del presidente Nicolás Maduro.

Y yo por mi parte, los invito a escuchar una entrevista con la artista colombo canadiense Lido Pimienta.

Una talentosa barraquillera que canta, toca varios instrumentos, es artista visual, pinta murales, trabaja con textiles, con cerámica, es curadora, crítica de arte y mucho más. Es más fácil preguntarle qué es lo que no hace en arte, que preguntarle lo que hace.

Y si le preguntamos qué es lo más le gusta hacer en todo lo que hace, ella responde que le gusta todo lo que hace y no tienen una expresión artística más preferida que otra. Y esa es una razón por la que en sus espectáculos suele mezclarlas todas.

Escuche

¿Quieres ser Reportero de un día? ¿Tienes una pregunta sobre Canadá?

Nuestro correo electrónico es amlat@rcinet.ca

Nuestro dirección de correo aéreo es:

Radio Canadá Internacional

Apartado Postal 6000

Montreal, Canadá

H3C 3A8