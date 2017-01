Puede que sea un “payaso”, pero Trump tenía razón en algunos aspectos: periodista de Rolling Stone

El periodista político estadounidense Matt Taibbi fue entrevistado este fin de semana en el programa canadiense The National en el cual, entre otras cosas, se mostró muy claro sobre sus sentimientos acerca del electo presidente Donald Trump: no le agrada absolutamente.

Aun así, el columnista de la revista Rolling Stone dice que el presidente electo tenía razón en varios temas durante una campaña electoral que puso sobre el tapete los problemas de Estados Unidos con el racismo, la división de clases y el estancamiento económico.

Taibbi, autor de Insane Clown President: Dispatches from the 2016 Circus, que llegará a los estantes el 17 de enero, conversó con Wendy Mesley, periodista del difusor público CBC, sobre el ascenso inesperado del multimillonario al poder en el cada vez más polarizado Estados Unidos.

El electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump © (Evan Vucci/Associated Press)

Una de las apuestas de Trump que realmente valió la pena, de acuerdo con Taibbi, fue su ataque a los medios de comunicación políticos de Estados Unidos.

“Los medios de comunicación y los políticos habían pasado tanto tiempo discutiendo entre sí que perdieron el contacto con la gente común, y Trump logró capitalizar esa brecha. Nos hizo los villanos a los medios, los responsables de esa pérdida de contacto, de esa cultura política de torre de marfil “, dijo.

“Creo que es justo reconocer, por mucho que no me guste Donald Trump, que él acertó no en uno, sino en varios temas durante esta campaña, y el de los medios fue uno de ellos”.

Otro, dice, es la corrupción de Washington. Taibbi cree que Trump estaba en lo cierto al decir que tanto los demócratas como los republicanos se han volcado más a agradecer y premiar a sus donantes políticos que a reconocer el aporte de sus electores, y su deseo de “drenar el pantano” tocó una fibra sensible.

Pero el periodista de Rolling Stone no cree que los estadounidenses deberían esperar que su presidente entrante arregle cualquiera de los temas que estuvieron en el corazón de su retórica de campaña.

“Aunque sus diagnósticos sobre algunas cosas en algunos casos fueron precisos, el problema son sus soluciones “, dijo Taibbi. “No es un pensador profundo y sus instintos para arreglar todo son puramente autoritarios”.

“Drenar el pantano”, dijo, se ha convertido en “una broma”, ya que el presidente electo sigue nombrando para su administración en la Casa Blanca a personas conectadas con la firma de Wall Street Goldman Sachs , incluyendo al secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

Además, dijo, regañar a las empresas que trasladan puestos de trabajo fuera del país no es una solución a largo plazo para el desempleo, ni la construcción de un muro fronterizo para arreglar el sistema de inmigración.

“Estas son ideas infantiles, pero tienen éxito porque el público anhela soluciones sencillas a las cosas”, dijo Taibbi. “Ellos quieren ver el cambio el año que viene y Trump les prometió eso, aunque probablemente no podrá cumplirlo”.