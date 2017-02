Montreal se convierte en ciudad refugio

La resolución para hacer de Montreal una ciudad refugio fue aprobada por unanimidad ayer en la municipalidad. Esta declaración, que fue una respuesta al decreto anti-inmigración de Donald Trump, se propone una mejor protección a los inmigrantes indocumentados. Hoy en Montreal, serían unas 50 000 personas o más las que viven ilegalmente.

Durante una rueda de prensa, el alcalde de Montreal Denis Coderre dijo que se trata de un gesto de solidaridad con otras ciudades canadienses (como Toronto y Vancouver), reconociendo que esta posición de la ciudad fue también en respuesta al controvertido decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la inmigración.

Teniendo en cuenta el contexto, tanto a nivel mundial, como en nuestro continente, creo que envía un mensaje muy fuerte.

– Denis Coderre, Alcalde

Para el alcalde Coderre, la declaración de ciudad refugio está en línea con los nuevos poderes que le dará a Montreal la ley 121, que aumentará la autonomía y la autoridad de la ciudad de Montreal, metrópolis de Quebec. Esto le permitirá a Montreal hacer frente al gobierno de Quebec para que facilite el acceso de los migrantes indocumentados a los servicios de salud y educación que la ciudad no puede proporcionar.

El proyecto de ley 121 prevé en particular, que la Oficina de integración de los recién llegados a Montreal determinará las necesidades de su territorio, pero sin seleccionar a los inmigrantes.

“Esto no es sólo un símbolo, no sólo son palabras, hay políticas que estarán conectadas “, prometió el alcalde. Denis Coderre considera que, en términos de vivienda, por ejemplo, Montreal podría garantizar que los inmigrantes en situación irregular tengan acceso a una vivienda segura.

En términos de seguridad, el alcalde reiteró que la Comisión de Seguridad Pública tendrá el mandato de examinar una estrategia para el Servicio de Policía de la ciudad de Montreal (SPVM) no sólo para calmar los temores que tienen los indocumentados a ser desalojados, sino de asegurar de hacerse cargo adecuadamente de aquellos que tienen antecedentes penales o relacionados con la seguridad nacional.

No es dogmático lo que hacemos, es muy concreto, y cada caso es individual.

-El alcalde Denis Coderre

El protocolo

Donald Cuccioletta, investigador asociado de la Cátedra Raoul Dandurand de la UQAM, considera que debe establecerse un protocolo.

Cuccioletta había co-escrito una carta abierta el 2 de febrero pidiendo que se conceda el estatus de ciudad refugio a Montreal. Son 50 000 personas sin documentos las que viven en Montreal, actualmente, señala.

No se trata de inmigrantes o refugiados que atraviesan la frontera como se ve ahora, porque ellos van a solicitar el estatus de refugiado. Entonces, ¿quiénes son esos 50 000 indocumentados?

“Tal vez los sin documentos en Montreal sean 50 mil o más, por lo que es necesario llegar a una situación en la que esa gente se sienta como en su casa, protegida sobre todo, pero también hay que hacerlo con los que atraviesan la frontera.”

Donald Cuccioletta dice que se contactó con amigos y colegas en la frontera del lado estadounidense quienes le dijeron que con el deshielo no serán centenares sino miles los que llegarán. Y no hay que olvidar que probablemente habrá un nuevo decreto firmado por Donald Trump sobre la inmigración.

“Habrá también que ver la policía en la frontera, sobre todo la Real Policía Montada que estará a cargo de verificar si esa gente tiene un expediente criminal. Lo que es normal”

Es seguro que esos refugiados se dirigen hacia Montreal, indica Cuccioletta. Habrá entonces que protegerlos. Pero en la declaración del consejo municipal falta el tema de la policía. ¿Qué va a hacer la policía? Hay que responder a todas estas preocupaciones.

“Yo le sugiero al alcalde Coderre de ver la gente en Toronto, porque ellos ya conocen ese tema sobre la protección de la policía que se llama Don’t Ask Don’t Tell, No preguntes, no digas.

¿Cómo funciona? Si la policía detiene a alguien sin papeles por alguna sospecha o un pequeño delito, ella no pide documentos.

“Es por eso que es complejo y es necesario crear un protocolo. Y segundo: si se ve que es un refugiado sin papeles ¿Se avisa a los servicios federales fronterizos”?

Esas son preguntas importantes y por eso es necesario un protocolo con la policía de Montreal insiste Donald Cuccioletta, para responder a los temores no solo de ella sino de los ciudadanos.

“Es un tema de derechos humanos y también de seguridad”.

Dice también que se necesitará tiempo antes de que todo esté en su lugar, entre otras cosas porque Montreal no es completamente autónoma por el momento, a diferencia de otras ciudades de los Estados Unidos. Incluso con la ley 121, Montreal tiene que ir a Quebec, porque Quebec posee la Carta de la Ciudad de Montreal.

Pero hoy, ¿se puede decir que Montreal es una ciudad refugio?

Es en parte una ciudad refugio pero en vías de desarrollo.

Hay que comenzar la discusión. Lleva tiempo, hay que consultar. No solo con el consejo de la municipalidad, con el gobierno de Quebec, sino también con la ciudadanía, con los grupos que trabajan en ese sector.

“Este es un gesto de la comunidad, que debe ser discutido, dice. Esto no sucede de un día al otro. ”

