Una crisis humanitaria olvidada y la importancia de que Canadá se implique

Es una crisis olvidada. Nadie habla de ella, incluso aquí en Canadá. Hay muy poca repercusión. No se sabe lo que sucede aun cuando se trata de nuestro vecino, socio del TLCAN, donde está ocurriendo esta crisis.

Médicos Sin Fronteras (MSF) acaba de publicar un informe alarmante, una denuncia de una crisis humanitaria que está afectando a personas que se ven forzadas a huir de Honduras, Guatemala y El Salvador, una zona conocida como Triángulo Norte de América Central o NTCA.

El grupo de ayuda dice que unas 500.000 personas de esos países huyen a México cada año debido a la violencia y donde las tasas de asesinatos, secuestros y violencia sexual son comparables a las de las zonas de guerra.

Una crisis que a nadie parece importarle, dice Rachel Kiddel Monroe, miembro de la Junta Internacional, MSF-Canadá

Los trenes de mercancías, conocidos como la Bestia, han sido utilizados por migrantes y refugiados para cruzar México rumbo al norte. © MSF

Un informe publicado por MSF la semana pasada se basa en datos médicos completos recopilados por los equipos de MSF en el terreno en México. Casi el 40 por ciento de los inmigrantes entrevistados de Honduras, El Salvador y Guatemala atendidos en clínicas de MSF en México citaron “ataques directos o amenazas contra ellos mismos o sus familias, extorsión o reclutamiento forzado de pandillas como las principales razones para huir de sus países”.

La violencia experimentada por la población de la NTCA no es diferente a la de los individuos que viven en la guerra: asesinatos, secuestros, amenazas, extorsión, violencia sexual, reclutamiento forzoso de pandillas.

Lamentablemente, esta realidad no termina con la huida forzosa a México: una vez en este país, los migrantes y refugiados son víctimas de organizaciones criminales, en ocasiones con la aprobación tácita o la complicidad de las autoridades nacionales, y quedan sometidos a la violencia y a todo tipo de abusos —secuestro, robo, extorsión, tortura, violación— que, aparte de las lesiones y traumas inmediatos, pueden dejarles graves secuelas, señala el informe.

De los refugiados y migrantes encuestados, casi la mitad tenía un pariente que había sido asesinado debido a la violencia en los dos años anteriores.

Casi un tercio de las mujeres encuestadas dijo que habían sido abusadas sexualmente durante su viaje. Las mujeres y las niñas buscan acceso a los medicamentos anticonceptivos antes de sus viajes, ya que la expectativa de ser violada o tener que realizar sexo transaccional por comida o refugio es muy alta.

En el albergue de Tenosique, una psicóloga de MSF visita a una mujer que se quedó embarazada tras ser violada en Honduras. Huyó de su país por miedo a que su atacante seenterara de su estado (2017 © MSF

Cifras de aceptación de asilo en México y Estados Unidos

A pesar de esta crisis humanitaria las concesiones de asilo a personas de esta región en Estados Unidos y México son pocas. En 2016, México concedió el asilo a menos de 4.000 personas de El Salvador, Honduras y Guatemala, al tiempo que expulsaba a 141.990 personas de estos tres países. En cuanto a Estados Unidos, según ACNUR, a finales de 2015, 98.923 personas del Triángulo Norte de Centroamérica habían presentado una solicitud de refugio o asilo; en comparación, el número de asilos concedidos ha sido bajo, con solo 9.401 desde 2015.

Las cifras en Canadá

En 2016, 87 de los 136 hondureños que solicitaron protección fueron aceptados como refugiados en Canadá, una tasa de aceptación del 62 por ciento; 21 de los 51 guatemaltecos que solicitaron fueron aceptados, un 34 por ciento de aceptación; al igual que 152 de los 244 solicitantes de El Salvador, una tasa de aceptación del 71 por ciento, según estadísticas proporcionadas por la Comisión de Inmigración y Refugiados de Canadá.

Los reclamos de refugiados en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos se han duplicado.

Lo importante, señala Rachel Kiddel Monroe, sería que la ONU ayude más y el departamento migratorio de México reciba y ayude a esa gente con sus trámites.

México antes era un país de transición. Ahora es un país que recibe a la gente, no son migrantes sino personas que no pueden regresar a sus países. Y esta gente no tiene recursos.

Una mujer asiste con su nieta a una sesión de apoyo organizada por MSF en el refugio de Tenosique, en el estado de Tabasco (2017). © MSF

Necesidad urgente de ayuda internacional

Se estima que, en los últimos diez años, unas 150.000 personas han sido asesinadas en el Triángulo Norte de Centroamérica.

La violencia homicida en el norte de Centroamérica provoca más bajas civiles que en cualquier otro país, incluyendo los afectados por conflictos armados. Es decir, en el TNCA se encuentran actualmente algunas de las sociedades más violentas del mundo. En el caso concreto de El Salvador, las tasas de muertes violentas son más altas que en cualquier país en guerra, con la única excepción de Siria.

Por eso, dice Kiddel Monroe, una respuesta internacional es importante.

“Es una crisis olvidada. Nadie habla de ella. Incluso cuando hablamos aquí en Canadá sobre el problema, hay muy poca repercusión. No se sabe lo que sucede aun cuando se trata de nuestro vecino, socio del TLCAN, donde está ocurriendo esta crisis. No saben qué está pasando en Honduras, en El Salvador. Y no ven que esto está ligado también a Canadá.

“Queremos con este informe despertar a la gente para que haya acciones y reacciones para ayudar a estas personas que huyen de la violencia”.

“Vamos a presentar este informe al gobierno canadiense y a instituciones canadienses para despertar la atención sobre este tema. El informe presenta pruebas de lo que le ocurre a la gente centroamericana en México.

Esto y mucho más en la entrevista que RCI mantuvo con Rachel Kiddel Monroe, MSF-Canadá.