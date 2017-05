No hay unanimidad en Canadá por la legalización de la marihuana

Un sondeo de la firma CROP realizado entre el 11 y el 23 de mayo para Radio Canadá y cuyos resultados fueron dados a conocer este fin de semana, muestra que la intención del gobierno de Canadá de legalizar la marihuana divide a los canadienses en general y provoca una reticencia entre los quebequenses en particular.

Entre las 2536 personas encuestadas, 54% de los canadienses afirman estar en favor de la legalización de la marihuana, mientras que en la provincia de Quebec es todo lo contrario y 54% de los encuestados afirma estar en contra. Es más, cerca de un tercio de los quebequenses dice estar muy desfavorables, mientras que en el resto de Canadá es solo una persona sobre cinco. En general, son los jóvenes canadienses los más favorables al proyecto de ley sobre la legalización, con un apoyo de los dos tercios de los que tienen entre 18 y 34 años. Alain Giguère es el presidente de la firma de sondeos CROP.

Pienso que se perdió de vista lo que estaba en juego al principio. Creo que la intención del gobierno cuando lanzó esta idea era la descriminalización. Porque quizá no tiene sentido que un joven tenga un expediente criminal por la posesión de un poco de hierba. Ese era el principal objetivo. Y es como si esta intención del principio se hubiera perdido en el debate público y ahora se pone más el énfasis en los efectos en la salud, la salud pública, en la forma de conducir, etc. Teniendo en cuenta el debate sobre el tema en los últimos meses, esto explica la razón por la cual la opinión pública está tan dividida.

© Matt Kwong/CBC

Pero por otra parte, afirma Alain Giguère, si se mira la problemática desde el punto de vista del gobierno canadiense ¿cómo se puede descriminalizar sin legalizar?, pero lo que si es cierto es que en la actualidad los canadienses tienen otra percepción que la que tenían cuando comenzó el debate.

Otro aspecto interesante de este sondeo es la posición de los quebequenses con respecto a la marihuana. Se hubiera podido pensar que los quebequenses estaban más abiertos a la idea de la legalización, pero los resultados del sondeo muestran todo lo contrario y los quebequenses están menos abiertos que el resto de Canadá.

Si comparamos el Quebec y el Canadá inglés, la diferencia es extremadamente grande. Y lo que explica esta diferencia es que del lado quebequense se le da una mayor importancia al tema de la salud. Y aquí podríamos hablar de la “alegría de vivir de los quebequenses”, pero a pesar de todo hay una voluntad entre los quebequenses de emparentarse a un “arte de vivir” que sea lo más simple posible, dice Alain Giguère.

© (Justin Tang / Presse canadienne)

Lo cual no quiere forzosamente decir que los canadienses ingleses no se inclinen una vida sana sino más bien al hecho que ellos han banalizado el tema debido en particular a su cercanía con Estados Unidos. Están más cerca de la información y de los medios estadounidenses que los quebequenses. Y como algunos estados estadounidenses legalizaron la marihuana, eso aparece en los medios de ese país y los canadienses ingleses están más expuestos que los quebequeses a esta información que viene de Estados Unidos.

En lo que respecta al mercado negro de la marihuana. Los canadienses ingleses piensan en un 75% que la legalización va a permitir controlar mejor el mercado negro, mientras que entre los quebequenses solo un 46% piensa que ese será el caso. Esa es la diferencia más espectacular del sondeo, dice Alain Giguère.

Desafortunadamente, yo calificaría ese resultado como un resultado post-Comisión Charbonneau. Creo que en la sociedad quebequense se estableció una especie de cinismo. Vemos con un ojo crítico y cínico a nuestras instituciones y élites. Y nos decimos hubo corrupción en Quebec, siempre ha habido y siempre habrá. Hubo bandidos y siempre habrá. ¿La legalización logrará apartar al crimen organizado del consumo y la distribución de la marihuana? Hay una falta de confianza en nuestra capacidad de detener esa corrupción y ese bandidismo que nos vuelve infinitamente más circunspectos.

© iStockPhoto.com / OpenRangeStock

Pero uno de los principales temores con respecto a la legalización de la marihuana radica en la posibilidad que aumenten los accidentes en las rutas causados por conductores que tengan las facultades debilitadas por el consumo de la droga.

La gente teme también que los menores estén más inclinados al consumo y que el peligro de ese consumo sea banalizado. Este miedo existe tanto en Quebec como en el resto de Canadá, pero es más fuerte entre los quebequenses.

Por otra parte, los encuestados son menos numerosos en encontrarle el lado positivo al proyecto de ley. Alrededor de 19% de los canadienses afirma que no habrá absolutamente ningún efecto positivo a la legalización de la marihuana, mientras que los quebequenses son todavía más severos y 27% de los encuestados afirma que no habrá absolutamente ningún efecto positivo.

El sondeo fue realizado entre el 11 y el 23 de mayo 2017 y de los 2.536 encuestados, 1017 eran de Quebec. El muestreo final debía respetar ciertos criterios como la edad, el sexo y la región, para asegurar una buena repartición.

Maxime Coutier/Alain Giguère/Internet