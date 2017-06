Primer ministro canadiense orgulloso de su política hacia Cuba

Tenemos una relación muy respetuosa y constructiva con Estados Unidos, aunque siempre hemos tenido una diferencia de opinión sobre el nivel de compromiso con Cuba.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau destacó “el gran orgulloso” de Canadá por su relación “única y privilegiada” con Cuba después de que el presidente Donald Trump endureciera su postura hacia el régimen “brutal” en La Habana.

El presidente estadunidense Donald Trump ratificó este fin de semana su intención de dar marcha atrás a los acuerdos establecidos por su predecesor, Barack Obama, para restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba y suavizar el bloqueo económico impuesto desde hace casi seis décadas.

Trump arremetió contra La Habana con acusaciones de violación de los derechos humanos hasta patrocinio del terrorismo, mientras condicionó cualquier nuevo acercamiento a cambios sustanciales en el orden político y económico de la isla.

“Cuba obtuvo demasiadas concesiones por parte de los Estados Unidos bajo este acuerdo equivocado, pero este período ha finalizado”.

La política canadiense hacia Cuba no coincide con la de EEUU de Trump

“Tenemos una relación muy respetuosa y constructiva con Estados Unidos, aunque siempre hemos tenido una diferencia de opinión sobre el nivel de compromiso con Cuba”, dijo el primer ministro de Canadá, en una conferencia de prensa con su homólogo belga, Charles Michel, quien estuvo visitando Canadá.

Canadá, el único país de las Américas con México que no rompió relaciones con La Habana después de la revolución, “siempre ha estado muy orgulloso de la independencia de su política exterior, particularmente con respecto a Cuba “dijo el premier Trudeau.

“Y vamos a seguir estando presentes” en la isla en el plano “turístico y también en la inversión y las oportunidades que queremos crear para el pueblo cubano y para los empresarios canadienses.”

“No veo nada nuevo en la dinámica entre Canadá y Cuba, sino un deseo continuo de trabajar juntos para el beneficio de todos“, dijo.

A la muerte de Fidel Castro en noviembre pasado, Justin Trudeau rindió homenaje al padre de la Revolución cubana, llamándolo un “notable líder”, que le valió un aluvión de críticas en Canadá y Estados Unidos.

Dos semanas antes, M. Trudeau había hecho una visita oficial a Cuba, cuarenta años después de su padre, el ex primer ministro Pierre Elliott Trudeau, pero no había podido reunirse con el ex “líder máximo”.

Algunas reacciones en EEUU

El senador republicano por Arkansas John Boozman consideró que la medida fue un paso atrás.

El demócrata Mark R. Warner, senador por Virginia y vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara alta, sostuvo que la decisión de revertir el progreso en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba envía un mensaje equivocado al mundo sobre el liderazgo norteamericano.

Jeff Flake, senador por Arizona, estimó que cualquier cambio de política que disminuya la capacidad de los estadounidenses para viajar libremente a Cuba no es en el mejor interés de los norteamericanos ni de los habitantes de la isla.

El vicepresidente ejecutivo y jefe de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio norteamericana, Myron Brilliant, se refirió a su compromiso de continuar en la lucha para eliminar “las políticas anticuadas” que ponen freno al desarrollo de los pueblos de esa nación y la cubana.

