Se necesitan leyes para parar la islamofobia dice el Imam Hassan Guillet

“ Recuerdo que el 11 de septiembre, yo era ingeniero aeronáutico en Estados Unidos. Es una experiencia personal. Y cuando pasó lo que pasó en Nueva York, durante una o dos semanas no salí de mi casa. Salía solo para ir al trabajo y regresar a encerrarme en mi apartamento, porque temía que algo ocurriera en la calle o en la tienda o en el supermercado. No creo que las cosas sean tan peligrosas aquí, pero la gente tiene miedo y no se sienten seguras. Después del ataque a la mezquita de Quebec, muchas madres decían que no se sentían seguras de enviar a sus hijos a la escuela de la mezquita el sábado o el domingo. Muchas parejas tenían miedo de enviar a sus hijos después del ataque a la mezquita. Los resultados de este informe no ayudan. Y lo peor es que yo sé que las cifras de 2016 y 2017 serán peores. Espero que no. Sería muy feliz si son diferentes, pero pienso que hay un incremento desde 2015” Imam Hassan Guillet .