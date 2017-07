Concluyen en Alberta Los Juegos Mundiales de las Naciones Indígenas

Una semana de competencia internacional entre atletas indígenas concluyó este domingo en la provincia de Alberta, en las Praderas canadienses.

Más de 1.500 atletas provenientes de las siete regiones geopolíticas del mundo se dieron cita en el territorio indígena del Tratado Seis, cerca de la ciudad de Edmonton, donde compitieron en una variedad de eventos deportivos, incluyendo el lacrosse, tiro con arco, fútbol, natación y la canoa.

Cuando se inauguró esta segunda edición de los Juegos Mundiales de las Naciones Indígenas el pasado 3 de julio, la mayoría de los atletas no se conocían entre ellos. Durante las ceremonias de clausura de ayer domingo, los atletas parecían amigos que se conocen desde hace años.

El indígena canadiense Cori Arcand, de la Primera Nación del Lago Muskeg, en la provincia de Saskatchewan, dijo que aprendió mucho de los demás pueblos indígenas, y sobre él mismo. Él compitió en la prueba del lanzamiento de la jabalina el sábado. Era la primera vez que él lanzaba una lanza.

El jefe de los indígenas canadienses del Tratado Seis, Chief Willie Littlechild, es una de las personas que apoyó la idea de estos juegos. La primera vez que discutió la idea fue hace casi 40 años en las Naciones Unidas.

El jefe indígena Willie Littlechild de la Primera nación del Tratado Seis durante las ceremonias de clausura de los Juegos Mundiales de las Naciones Indígenas. © Emilio Avalos / CBC

La primera edición de estos juegos se celebró en Palmas, Estado de Tocatins en Brasil, del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2015.

Fue justamente en Brasil que nació de manera concreta, en 1980, la propuesta de llevar a cabo los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas.

En la décimo tercera edición de los Juegos de los Pueblos Indígenas brasileños, en 2013 en Cuiabá, que las autoridades indígenas de 17 países debatieron la creación de una versión internacional de este tipo de juegos deportivos.

Más de 20.000 espectadores acudieron a los eventos deportivos en las tierras de Maskwacis, en la Primera Nación Enoch Cree, en la Primera Nación Sioux Alexis Nakota y la Primera Nación Paul. Entre el público también habían participantes no indígenas.

Al ver la presencia de un público no indígena, el jefe Littlechild destacó que ese era uno de los sueños de los organizadores de estos juegos indígenas. El de crear un espacio de intercambio entre ambas sociedades, ambas culturas, indígena y no indígena, destacando que esa audiencia no indígena estaba apoyando con su presencia esa iniciativa, muy positiva de acuerdo al líder canadiense.

Como toda nueva iniciativa, esto juegos no dejaron de tener dificultades Hubo problemas organizacionales relacionados con el transporte y la programación.

Por otro lado, los organizadores no obtuvieron todo el financiamiento que esperaban. Al menos un 75 por ciento del presupuesto de 10 a 12 millones de dólares para estos juegos provino de donaciones. pese a ello, hubo apoyo de las comunidades locales, que se organizaron para acoger a los atletas y los eventos.

Whetu Rangihaeata, indígena aotearoa de Nueva Zelanda, dijo que la hospitalidad de las Primeras Naciones de Alberta fue fantástica.

Por su parte, el jefe indígena Willie Littlechild presentará esta semana un informe a Naciones Unidas sobre el desarrollo de estos juegos indígenas en Canadá, y señaló que ya empezaron las discusiones sobre dónde se celebrarán los terceros Juegos Mundiales de las Naciones Indígenas.