Juan Godoy, trabajador temporal en Canadá

De Canadá me gusta la seguridad, la educación. Uno anda aquí confiado. Sale a las calles y sabe que va a regresar a la casa. Lo contrario de lo que ocurre en nuestro país, uno no puede darse el gusto de cargar un teléfono moderno, ni joyas, ni dinero, porque la inseguridad es grande… Pero si hubiera sabido lo que me esperaba aquí, en tanto que trabajador temporal, me quedaba en mi país.