¿Toma antidepresivos y aumentó mucho de peso?

-Sanjeev Sockalingam, director del programa psicosocial de la cirugía bariátrica en el Toronto Western Hospital.

Uno de los medicamentos más comúnmente recetados hoy en día son los antidepresivos. Estos medicamentos pueden causar una variedad de efectos secundarios, pero una de las preocupaciones más comunes, que afecta hasta un 25% de las personas que los toman, es el aumento de peso excesivo. Algunos médicos dicen que lo que mata a los pacientes con enfermedades mentales no es el suicidio sino la diabetes y los ataques cardíacos debido al aumento de peso.

Las quejan crecen entre pacientes que dicen aumentar de peso al tomar antidepresivos durante varias semanas. Las respuestas de los médicos a sus pacientes es que el aumento de peso puede estar relacionada con sus hábitos alimenticios y la falta de ejercicio, que pueden ser consecuencia de su depresión en lugar de la droga en sí.

Y, sin embargo, algunos pacientes juran que no han estado comiendo mucho y creen que es realmente el efecto secundario de la medicación que están tomando. Así que la pregunta es en realidad, ¿Los antidepresivos causan aumento de peso?

Gunther Hertz, de Toronto, dice que sí.

Gunther Hertz ha luchado con la depresión durante tres décadas y ha consumido una gran cantidad de medicamentos. Durante ese tiempo, aumentó 100 kg pero sintió que sus médicos no le proporcionaron suficiente orientación sobre cómo manejar los efectos secundarios del aumento de peso debido a sus medicamentos.

Información no compartida

Aunque la conexión entre los medicamentos utilizados para tratar la depresión y otras enfermedades mentales y el aumento de peso es bien conocida entre los médicos, no siempre se mencionan estos efectos secundarios a los pacientes, y los médicos de familia y especialistas no siempre comparten esa información entre sí, dicen algunos profesionales médicos.

“La rama de salud mental no conversa con la parte que está a cargo de la endocrinología. Ellos no hablan con el grupo a cargo de los medicamentos cardiovasculares. Hay una falta de entendimiento de que el tratamiento de la enfermedad A es causa de las enfermedades B, C y D.”