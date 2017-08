El elevado costo de ser canadiense sin hogar y con enfermedad mental según investigación de McGill

Una investigación de la Universidad McGill determinó lo que se gasta en cinco ciudades más grandes de Canadá en las personas sin hogar. Investigadores, trabajadores de refugio y la gente de la calle dicen que esos dólares se están gastando en los lugares equivocados. Y dan pistas para encontrar otras soluciones al problema.

El costo de brindar servicios a las personas sin techo con enfermedades mentales en Canadá es tan alto que un equipo de investigadores de todo Canadá está sugiriendo que las autoridades busquen alternativas, ya que los programas actuales no están haciendo lo suficiente para acabar con la falta de vivienda.

El equipo, liderado por el economista de salud de la Universidad McGill, Eric Latimer, encontró que en promedio, cuesta más de $ 50,000 por persona por año ofrecer servicios en las tres ciudades más grandes de Canadá: Toronto, Montreal y Vancouver.

El estudio, que también examinó Winnipeg y Moncton fue publicado la semana pasada por CMAJ Open, la revista electrónica de acceso abierto de la Asociación Médica Canadiense.

Los investigadores anotaron los costos de servicios tales como vivienda de apoyo, tratamiento para el uso de sustancias, visitas al departamento de emergencias, viajes en ambulancia, admisiones en el hospital, presentaciones en la policía y en los tribunales, asistencia social e invalidez y encarcelamiento.

“Lo que nos dice es que hay mucho dinero que está contribuyendo a la causa misma de la falta de vivienda”, dijo Matthew Pearce, presidente y director general de la Old Brewery Mission en Montreal. Este organismo ayuda a alrededor de 4 mil personas al año.

“Eso es mucho dinero por persona. Tendríamos que encontrarnos ante un impacto significativo para ese tipo de inversión, y no estamos viendo eso. No creo que vayamos a disminuir el número de personas sin hogar, no creo que encontremos aumentos significativos, en términos generales, en la calidad de los servicios a las personas sin hogar”.