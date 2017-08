Migración de decenas de miles de sapos miniatura, un desafío en Columbia Británica

Perturbaciones en el tráfico y cierres de caminos son el resultado de la migración anual de millones de sapos pequeñitos de la especie Anaxyrus boreas también conocido como Sapo boreal o Sapo Occidental en la región de Whistler en Columbia Británica.

Cada año, los desplazamientos humanos, en auto, a pie o en bicicleta, son vigilados por las autoridades, especialistas y voluntarios de esas zonas ya que la especie, considerada como amenazada, se reproduce entre marzo y julio. Ya para agosto, bebés y padres migran hacia otras regiones donde se establecerán a largo plazo.

En las momentos más álgidos de la migración, se puede ver hasta 1.800 sapitos por hora cruzando los senderos cercanos a las oficinas de la alcaldía de Whistler. Según el sitio web de la municipalidad “en el pasado, muchos de los pequeños sapos han sido aplastados en la carretera”, justificando el cierre de la carretera temporal a Lost Lake y las restricciones en los senderos cercanos que comenzaron el 5 de Agosto.

Como se ve en la foto aquí abajo, muchos usuarios de los senderos de la zona fueron vistos desobedeciendo las señales.

Legalmente Protegido

El sapo occidental está protegido por la Ley de la Vida Silvestre de Columbia Británica. Además, la Ley Federal de Pesca prohíbe la alteración o destrucción de los hábitats de los peces, que son los mismos de los que los Sapos Occidentales dependen para su reproducción y la crianza. Antes de atrapar o matar a estos sapos, se requiere un permiso de FrontCounter BC, la oficina provincial de bosques, territorios, recursos naturales y desarrollo rural. Cualquier modificación al hábitat de los sapos requiere autorización bajo la Ley de la Protección del Agua, la Ley de Pesca y / o la Regulación de Zona Ribereñas.

Informaciones importates sobre los sapitos miniatura En Canadá, los sapos occidentales se pueden encontrar desde zonas profundas en el fondo de los valles hasta regiones muy altas, más allá de la línea de nieve a través de Columbia Británica.

A diferencia de las ranas, los sapos tienen piel seca verrugosa con una glándula con forma ovalada detrás del ojo.

El aninal tiene en la superficie de la piel unas glándulas que general una sustancia alcaloide y lechosa para disuadir a los depredadores.

Los sapos occidentales varian en color entre marrón y verde y tienen una franja de color fluorescente en la espalda. Los sapos occidentales pueden vivir entre 9 y 1 años y se reproducen entre los dos y los seis años de edad.

Cada año los sapitos migran de los estanques de reprodución y de cría hacias tierras altas y cálidas durante el verano y más tarde en busca de zonas para hibernar durante el invierno. Las distancias que recorren son de hasta 7 km, lo cual es enorme para su pequeño tamaño.

Cuando los sapitos dejan sus humedales de reproducción son particularmente vulnerables de ser aplastados en los caminos ya que no siempre siguen la misma ruta desde sus estanques de nacimiento y cada año hay que observar qué camino van a tomar.

Fuentes: CBC News, Environmental Guidelines for Urban and Rural Land Development in British Columbia, FrontCounter BC, Registre public des espèces en péril