The Globe and Mail no publicará más su edición papel destinada al este de Canadá

El segundo diario en importancia de Canadá después del Toronto Star, The Globe and Mail de Toronto, no publicará más la edición papel del diario destinada al este de Canadá en el transcurso de este año.

El editor del diario Philip Crawley anunció este lunes que el diario nacional preveía poner fin a la producción de su edición especial consagrada a los lectores de la parte atlántica de Canadá a partir del 30 de noviembre próximo.

Los gastos de impresión y distribución en la región son “inabordables” dijo Crawley, resaltando que el dinero economizado con este corte será reinvertido en el trabajo periodístico.

Hace cinco años, The Globe and Mail había cesado ya la distribución de sus periódicos en Terranova y Labrador.

Esta decisión fue tomada en un momento en que los lectores cambian cada vez más sus hábitos de lectura, dejando de lado el papel periódico y volcándose a la lectura de los medios digitales.

El mes de julio pasado, el National Post, el otro gran diario nacional, también de Toronto, puso fin a la publicación de su versión impresa los lunes, reemplazándola por una edición electrónica. Postmedia Network, propietaria del diario, dijo que estos cambios garantizarían una mayor viabilidad financiera del periódico.

Por su parte el Toronto Star, el diario de mayor circulación en el país, experimentó varias plataformas sin resultados concluyentes. La aplicación tableta del diario, que había sido lanzada con el claro objetivo de seducir a los jóvenes, fue abandonada menos de dos años después de su lanzamiento. El diario prevé lanzar próximamente una nueva aplicación.

Recordemos que el centenario diario de lengua francesa, La Presse de Montreal, después del éxito obtenido por su aplicación para tableta La Presse+, marcará el fin de una época dejando de publicar su edición papel del sábado, única sobreviviente de su conversión digital, el sábado 30 de diciembre del presente año.

La Presse franqueará así una nueva etapa, convirtiéndose en un medio a 100% digital. Un proceso que había comenzado el primero de enero de 2016, cuando abandonó completamente su versión papel de lunes a viernes.

RCI/La Presse Canadienne