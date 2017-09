TLCAN ¿Alianza Canadá-Estados Unidos?

La actitud de la canciller, Christian Freeland ha sido la de decir que los problemas de México son de México, yo voy a hablar solamente por los asuntos de Canadá. Y no está excluido que Canadá y EEUU decidan hacer un acuerdo separado y que México se vea obligado a negociar de manera independiente, bilateral con EEUU rompiendo en este caso con el espíritu de cooperación norteamericano.

– Julián Castro Rea, profesor de Ciencias Políticas en la universidad de Alberta

(Jacquelyn Martin / Associated Press)

Fueron cuatro días de conversaciones en Ciudad de México, donde Canadá, Estados Unidos y México se sentaron a la mesa para una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). ¿Era realmente necesario renegociarlo?

Para el profesor Castro-Rea se trata de un acuerdo bastante antiguo, que no refleja los tiempos modernos de internet. Sobre todo en áreas de la economía con las tecnologías de la información que ni siquiera estaban contempladas en el acuerdo. También, dice, había que revitalizar objetivos que no habían sido protegidos de manera adecuada, como los derechos de los trabajadores.

Pero no era necesario tal vez renegociar el Tratado en su conjunto. El problema, señala, Castro-Rea es que desgraciadamente EEUU quiere negociar todo. Y negociarlo con un objetivo bastante extraño, aclara, y que es que le dé como sea una ventaja comercial a EEUU.

“Es un objetivo extraño y paradójico porque no es así como funcionan los acuerdos de libre comercio. Éstos abren la competencia, abren los mercados para la inversión y para el comercio pero no pueden garantizar de ninguna manera que los balances van a favorecer a algunos de los socios o algunas empresas en particular. Eso sería un contrasentido con la idea de libertad de comercio y de inversión. Pero eso es justamente lo que quiere Estados Unidos”.