Primera reunión en Canadá de los ancianos de las Primeras Naciones

Miles de ancianos de las Primeras Naciones, de los pueblos métis e inuit representando a 600 organizaciones a través del país, se reunieron en Edmonton para hablar de su herencia, de su cultura y transmisión de su sabiduría a las generaciones más jóvenes.

Unos 4.000 ancianos de las Primeras Naciones, Métis e Inuit de todo el país están en la ciudad de Edmonton para el evento, el primero de su tipo.

Ellos se han unido para compartir conocimientos y hablar sobre el futuro de sus comunidades.

Y del cual también participan jóvenes indígenas.

El Consejo Asesor de Ancianos encabezó la organización de la Reunión Nacional de Ancianos. © (Suministrada por Ann Gladue-Buffalo)

“Los jóvenes seremos los líderes de mañana. Es genial estar aquí y hablar con nuestros predecesores “, dijo Quintin McKenzie, un aborigen de 16 años.

El primer día del evento de cuatro días comenzó en la danza, la música y el canto de los aborígenes. Ancianos de todo el país quieren compartir sus experiencias y guiar a las generaciones futuras.

Algunos vinieron de lejos. Lillian Elias, una Inuit, llega directamente de Inuvik en los Territorios del Noroeste. Es un viaje largo y agotador para esta septuagenaria, pero es un encuentro que la hizo sentir como si estuviera en casa rodeada por de los suyos.

“Las personas de la tercera edad son tan importantes en la vida de los aborígenes. Si no fuera por mis abuelos y mis bisabuelos, no estaría aquí hoy porque fueron ellos los que me transmitieron la cultura “, dice.

Lillian Elias, anciana aborigen © Radio-Canada / Geneviève Tardif

El Consejo Asesor de Ancianos encabezó la organización de la reunión.

La coordinadora principal Judy Kim-Meneen dijo que será una oportunidad para que los ancianos proporcionen información sobre temas que afectan a los pueblos indígenas y no indígenas que viven en Canadá.

“¿Cómo nos reconciliamos en miras del futuro?” -preguntó Kim-Meneen.

“¿Cómo podemos mantener nuestro idioma y nuestra cultura, cómo mantener nuestras tierras y nuestro medio ambiente y nuestra agua a salvo a través del cambio climático y qué debemos hacer con nuestras mujeres indígenas y las niñas desaparecidas y asesinadas”?

El jefe Rupert Meneen también tiene un mensaje para los canadienses.

Él es el jefe de la nación Tall Cree de Alberta, que acoge el evento.

“Podemos enseñar también, en lugar de ser dejados de lado, podemos ser una parte de la vida cotidiana de todo el mundo”.

Entre los ancianos que han venido aquí a participar en ceremonias, talleres y grupos de discusión se encuentra Helen Bull, que quiere centrarse en los desafíos que enfrentan las Primeras Naciones.

«Creo que es realmente crucial que nos reunamos, porque tenemos que prestar atención a un montón de cosas, especialmente a nuestra juventud”.

Ella es de la primera nación Maskwacis en Alberta.

Señala que está preocupada por la propagación de las drogas en los territorios de las primeras naciones – entre otros desafíos.

El Gran Jefe del Tratado 8 Rupert Meneen dijo que la reunión nacional en Edmonton proveerá una manera para que la gente honre y aprenda de los ancianos de todo Canadá. © (Sam Martin / CBC)

Organización difícil pero cuán satisfactoria

No ha sido fácil reunir a todas estas naciones bajo un mismo techo,

Desde la logística de encontrar un lugar lo suficientemente grande como para acomodar a casi 4 000 personas a poder llegar a los que viven en algunas de las comunidades más remotas de Canadá, la nación anfitriona de Tall Cree ha tenido bastante trabajo.

La edad de los ancianos varía entre 60 a 106 años y provienen de todas las regiones de Canadá.

Kim-Meneen dijo que el evento les permitirá compartir su cultura, tradiciones e historias y que otros puedan aprender de sus enseñanzas.

“Tienen una riqueza de conocimientos y mucha experiencia vivida”, dijo Kim-Meneen.

“Realmente queríamos reunirlos, aprender de ellos y hacer que compartieran recuerdos”.

La reunión se prolonga hasta el jueves.

Los organizadores dicen que las naciones reunidas aquí ya están deseando celebrar la próxima en dos años.

CBC/Radio Canadá