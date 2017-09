MOOCs: Cursos en línea gratuitos al alcance de todos

MOOC es una sigla por Massive Open Online Course, que podríamos intentar traducir como Cursos Masivos Abiertos en Línea y que son cursos dirigidos a un amplio número de participantes a través de Internet según el principio de educación abierta y masiva.

Este es un enfoque de la enseñanza superior que ha surgido en los últimos 10 años y que es prácticamente desconocido hasta el momento aquí en Canadá o por lo menos en Quebec.

Evidentemente, MOOCs representa un nuevo modelo de ingresos en el sector universitario, de la misma forma que se ha conocido ya en el sector del taxi con Huber, en la hotelería con Airbnb y en la industria del cine con Netflix, entre otros.

Una de las particularidades de MOOC es que no comenzó a partir de universidades pequeñas y detrás de este movimiento se encuentran instituciones como Harvard, Stanford, MIT y varias universidades europeas. Y más recientemente, algunas universidades canadienses y quebequenses que comienzan a interesarse en ese modelo.

Y no se trata aquí simplemente de una forma distinta de dar cursos o de enseñar, ya que se trata de cursos a distancia, sino sobre todo y antes que todo de un modelo de generar ingresos distinto al tradicional para las universidades. Y lo más importante de comprender es que la gran mayoría de esos cursos son gratuitos. Y no se trata tampoco solo de cursos dictados por los mejores profesores, sino que son cursos dictados de la mejor forma posible, explica Jacques Nantel, profesor emérito de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, HEC.

La respuesta es simple, encadena el profesor Jacques Nantel. Se trata de un nuevo modelo de ingresos. Es decir, que los cursos son gratuitos, pero si usted quiere tener una certificación al final del proceso, el alumno debe pagar para hacer el examen. Pagar para hacer el examen no es muy caro y es extremadamente bien encuadrado. Usted no podrá enviar a otra persona a hacer el examen en su lugar.

Hacer el examen cuesta en promedio, alrededor de 500 dólares, lo cual para un curso de una universidad como Harvard no es nada. Entonces nos podemos preguntar ¿Por qué Harvard cobra solo 500 dólares por un curso que normalmente ofrece a 6.000 dólares? La respuesta, dice el profesor Jacques Nantel es el volumen de estudiantes que lo siguen.

Estamos hablando de cursos “a la carta” y más importante todavía, que son reconocidos. De tal manera que se pueden seguir cursos en Harvard, en UCLA y en la Sorbona, por ejemplo y obtener al final, una licenciatura o un master inter institucional. Pero, porque siempre hay un pero, depende de quién dictó el curso si es reconocido o no por todas las instituciones universitarias.

Yo ya viví esa experiencia cuando yo era Secretario general en el HEC. Un estudiante me vino a ver y me dijo: Yo seguí el curso de Economía del profesor Paul Krugman -Premio Nobel de Economía de la Universidad Columbia- pero borré el examen. Usted me lo puede volver a hacer si quiere, pero la pregunta es: ¿Me lo va a reconocer? Porque no quiero ir a seguir el curso a la 8 y media el lunes por la mañana con tal o cual profesor. Es difícil decir NO, porque la formación fue adquirida y es buena. Y en un momento dado, no podemos ignorar esas formaciones continuamente.