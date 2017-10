Acto terrorista en Edmonton: el sospechoso es un refugiado somalí

Un hombre que habría presuntamente atacado a un policía de la ciudad de Edmonton, en Alberta, con un cuchillo el sábado por la noche antes de lanzar un camión unas horas más tarde en el centro de la ciudad contra peatones, fue identificado como Abdulahi Hasan Sharif, según varias fuentes. El hombre de 30 años de origen somalí es sospechoso de “acto de terrorismo”.

El jefe de la policía de Edmonton, Rod Knecht, dijo que presentarán cinco cargos de intento de asesinato contra el sospechoso, Abdulahi Hasan Sharif.

El ataque comenzó fuera del Estadio de la Commonwealth cerca del centro de la ciudad de la capital provincial de Alberta. Un coche se estrelló contra una barricada policial.

Un individuo salió y atacó a uno de los policías de guardia y luego se dio a la fuga.

El camión utilizado por el sospechoso del ataque terrorista en Edmonton © CBC

Unas horas más tarde, un camión de la compañía de alquiler U-Haul fue interceptado por los agentes de policía que le pidieron al conductor que se identificara. Los agentes notaron entonces semejanzas con el dueño del coche.

Confrontado, el conductor aceleró su camión hacia el centro de Edmonton, provocando una persecución policial. El conductor del camión habría chocado intencionalmente a cuatro peatones hasta que su vehículo volcó.

La policía sacó al sospechoso del camión por el parabrisas que había sido aplastado. Fue esposado y arrestado.

El sospechoso es un refugiado de Somalia

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública dijo que la Junta de Inmigración y Refugiados consideraba que el individuo era un refugiado.

El subcomisario de la Real Policía Montada, RCMP, Marlin Degrand, reveló que el sospechoso, Abdulahi Hasan Sharif, había estado en el radar de las autoridades desde 2015 después de que se hubiera presentado una queja de que el individuo se habría radicalizado.

En ausencia de pruebas, la investigación no tuvo éxito. En ese momento, el sospechoso no era considerado peligroso para la seguridad de Canadá.

Según la RCMP, la investigación de 2015 fue exhaustiva y el sospechoso no ha sido objeto de ninguna interacción con la policía.

Oficiales de la policía policial fuertemente armados se acercaban a edificio de apartamentos que era el hogar del presunto sospechoso de terror Abdulahi Hasan Sharif. © (Travis McEwan / CBC)

¿Un lobo solitario?

El alcalde de Edmonton, Don Iverson, expresó su creencia de que el ataque fue obra de “un lobo solitario”.

“Por lo que sabemos, es un lobo solitario -dijo, pidiendo calma-. Es importante que no sucumbamos al odio, que no cedamos a la intimidación y la violencia. Debemos reaccionar con el amor de toda la comunidad. No nos dividirán”.

El alcalde de Edmonton, don Iveson, instó a la calma en una conferencia de prensa el domingo, confirmando que el sospechoso ataque terrorista en Edmonton el sábado por la noche fue probablemente un incidente de *lobo solitario*. © CBC

Según el experto en terrorismo Michel Juneau-Katsuya, es poco probable que Canadá experimente ataques tan numerosos y tan frecuentes como Europa, en particular debido a un menor número de posibles yihadistas y a una situación sociopolítica muy diferente .

En una entrevista con The Canadian Press, recordó que las autoridades canadienses se habían preparado para este riesgo, pero que este tipo de ataque era difícil de prevenir. Dijo que incluso si el EI se debilitaba en el Medio Oriente, Canadá tendría que permanecer vigilante durante varios años.

Heridos, pero afortunadamente ninguna muerte

Elagente Mike Chernyk, fue dado de alta del hospital © Radio Canada

El policía lesionado, el agente Mike Chernyk, fue dado de alta del hospital.

Dos de los peatones atropellados también fueron puestos en libertad el domingo por la tarde. Uno de los otros dos heridos sufrió una fractura de cráneo y su condición se consideró crítica antes de estabilizarse.

Respuesta del Gobierno Canadiense

En una declaración escrita, el Primer Ministro Justin Trudeau señaló que “el Gobierno de Canadá y los canadienses se solidarizan con la población de Edmonton”.

Dijo que estaba “extremadamente preocupado” por los acontecimientos, que sus “pensamientos acompañan a los heridos, a sus familias y amigos y a todos los afectados por este acto de violencia sin sentido”.

El Primer Ministro dio las gracias a las fuerzas de seguridad, recordando el peligroso trabajo de las fuerzas de paz.

“Este ataque nos recuerda fuertemente los sacrificios que están haciendo por el bien del pueblo”, dijo.

“No podemos dejar – y no lo permitiremos – que el extremismo violento se arraigue en nuestras comunidades. Sabemos que Canadá saca su fuerza de nuestra diversidad, y no nos dejaremos intimidar por aquellos que buscan dividirnos o promover el miedo “, continuó el Sr. Trudeau.

Radio Canadá/La Presse canadienne/CBC