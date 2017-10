Un agujero más grande que Nuevo Brunswick en el hielo antártico

Un agujero enorme del tamaño del lago Superior se ha abierto en el paquete de hielo de la Antártida y los científicos están tratando de averiguar qué hay detrás del fenómeno.

“Podrías imaginar que estás en medio del invierno antártico y esencialmente, ves hielo marino hasta donde llega tu mirada. Pero de repente, si caminas, te encuentras con esta enorme extensión de aguas abiertas”, le dijo Kent Moore , un físico atmosférico de la Universidad de Toronto Mississauga, a la periodista del programa de la radio pública As It Happens, Carol Off.

El agujero de hielo marino, conocido en la comunidad científica por el término ruso polynya, midió 80,000 kilómetros cuadrados en su punto más alto, un poco más grande que Nuevo Brunswick y un poco más pequeño que la isla de Terranova.

En esta imagen satelital de la polynya del mar de Weddell tomada el 21 de septiembre de 2017, el azul representa el borde del hielo. © (Presentado por Kent Moore / Universidad de Toronto Mississauga)

Los científicos lo descubrieron por satélite a principios de los años 70, cuando se abrió durante tres inviernos consecutivos. Luego desapareció durante 40 años, dijo Moore, solo para volver a aparecer durante tres semanas en 2016.

“Para nuestra gran sorpresa, este año volvió incluso más grande que el año pasado”, dijo Moore.

Kent Moore, físic de la Universidad de Toronto Mississauga

Ha estado abierto durante cuatro meses en lo que va de 2017 “y creo que permanecerá abierto durante el resto del invierno”, agregó Moore.

‘Algo está sucediendo, pero aún no tenemos suficientes datos para comprenderlo’.

– Kent Moore, Universidad de Toronto Mississauga

A pesar de su larga y misteriosa historia, nadie ha visto nunca a la masiva polynya porque está en una región muy remota del mar de Weddell de la Antártida.

“Este está en lo profundo del hielo. Está a un par de cientos de kilómetros de la costa”, dijo Moore.

Eso es parte de lo que lo hace tan científicamente fascinante, dijo. Si bien las polynyas no son infrecuentes en el Ártico y la Antártida, por lo general solo se forman cerca de la costa.

La teoría actual, dijo Moore, es que las corrientes oceánicas están elevando las aguas más cálidas desde las profundidades del océano hasta la superficie, donde están derritiendo el hielo.

Dijo que la polynya del mar de Weddell sería como un “oasis en el desierto” para mamíferos marinos como las orcas y las focas, por lo que probablemente esté rebosante de vida.

“Estoy seguro de que la vida silvestre lo sabe y la está usando”, dijo.

Elefantes marinos en las Islas Shetland del Sur, Antártida, el 6 de marzo de 2016. La polynya del mar de Weddell polynya es como ’un oasis’ para los mamíferos marinos antárticos, dice el científico Kent Moore. © (Eitan Abramovich / AFP / Getty Images)

Los científicos no tienen idea de por qué está abierto ahora después de permanecer cerrado durante cuatro décadas, o por qué es más grande y más duradero que nunca.

El derretimiento del hielo marino a menudo se atribuye al cambio climático, pero Moore dijo que los científicos extraen esas conclusiones en función de las décadas de datos.

“Entonces que dos de estos eventos sucedan dos años seguidos, realmente no es una tendencia lo suficientemente prolongada como para que digamos que es el resultado del calentamiento global”, dijo.

“Pero hay algo que ha sucedido allí, lo que ha permitido que esta apertura ocurra dos años seguidos. Así que algo está sucediendo, pero aún no tenemos suficientes datos como para realmente poder determinar de qué se trata”.

La buena noticia es que los satélites son mucho más poderosos de lo que eran en los años 70, por lo que los científicos deberían poder recopilar muchos más datos esta vez.

Y ya planean estudiar la región en los años venideros.

“Esperamos ver cambios en el océano, pero puede tomar varios años ver exactamente cuán grandes son esos cambios y qué impacto tendrán”, le señaló Moore a CBC.