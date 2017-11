La pasión por la música del director José Miguel Pérez Sierra

José Miguel Pérez Sierra es un madrileño cuya pasión por la música comenzó a los 5 años. Ahora tiene 35 años y desde entonces tal como el agua en un recipiente, la música ha ocupado todo el espacio que ha podido en su vida. Él no tiene recuerdo de su infancia sin música. Desde que tiene uso de razón la música ha estado siempre presente en su vida.

Y no precisamente porque venga de una familia de músicos. Sus padres no son músicos, pero eso sí, tienen una gran afición por la música. Tiene un tío que fue tenor y una hermana pianista, aunque ella ahora no vive de la música como tal.

La Cenerentola de Rossini. © Opera de Montreal

Pero como José Miguel comenzó en lo de la música a los 5 años y que a los 24, fue el más joven director de orquesta en dirigir en el Rossini Ópera Festival de Pesaro, Italia, se me ocurrió preguntarle si le quedó tiempo para hacer otra cosa que la música en su niñez. Si tuvo ese joven director de orquesta una vida de niño como los otros niños o la música ocupó definitivamente todo ese espacio.

José Miguel Pérez Sierra © María Luisa Runti

El director de orquesta es el responsable, en gran parte, del sonido que pueda salir de una orquesta. Cuando escuchamos una ópera o una sinfonía o un concierto de música clásica todo parece estar y está definitivamente a mi humilde parecer, “milimétricamente orquestado”. Una maquinaria de fabricar música extremadamente bien aceitada. Eso siempre me ha fascinado. Le pregunto entonces a José Miguel, si existen músicos indisciplinados.

José Miguel Pérez Sierra © Cortesía de José Miguel Pérez Sierra

Y cuando se ha llegado a donde está José Miguel hoy en día como director de orquesta, quise saber cuál o cuáles son las orquestas con las que soñó y que ahora le gustaría dirigir. Pero también cuál no quisiera dirigir también…

La Cenerentola de Rossini. © Houston Grand Opera

José Miguel se encuentra en la actualidad aquí en Montreal porque del 11 al 18 de noviembre próximo estará dirigiendo la Orquesta Metropolitana de Montreal con La Cenerentola, La Cenicienta, de Gioachino Rossini. Pero él, en tanto que director de orquesta ¿tiene acaso un compositor preferido?

ESCUCHE LA ENTREVISTA COMPLETA