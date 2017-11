Las izquierdas en América latina, el bien común y los espacios públicos

La “ola de las izquierdas” que caracterizó a los gobiernos en América Latina desde inicios del año 2000 ha dado lugar a numerosas expectativas políticas y a preguntas de investigación. Quince años más tarde, un coloquio internacional en la ciudad de Montreal intenta hacer un balance en momentos en que esa ola de izquierdas está en retirada en varios países de la región.

-Julián Durazo, profesor de Ciencias políticas en la UQAM

¿Qué entiende por espacios públicos?

La noción de espacios públicos es controvertida, dice el profesor Durazo, pero la idea general es que es un espacio que comparten el gobierno y los actores sociales para definir qué se entiende por bien común y cuáles son los mecanismos para conseguirlo.

“Entonces la idea de la llegada de la izquierda a América latina al poder a principios del 2000 era que justamente la noción de bien común y de los mecanismos que se iban a usar para conseguirlo, iba a cambiar, se iba a volver más abierta, más inclusiva, iba a llegar más lejos. Y lo que queremos hacer ahora es ver en qué medida esto se ha alcanzado. En qué medida la diversidad de las izquierdas afecta la forma en que esto se hizo en América latina”.

Explíquenos la pertinencia de este coloquio, justamente en momentos en que los gobiernos de izquierda están en franca retirada en varios países de la región.

“Ese es uno de los motivos por los cuales hacemos este coloquio justo en este momento en que los electores parecen pensar que la visión del espacio público y de lo que se hizo en él durante los gobiernos de izquierda no era la apropiada. Pero también la idea de decir izquierdas, en plural, tiene que ver con que hubo países donde la izquierda no llegó al poder. Es el caso de México por ejemplo. A pesar de eso, la izquierda allí tiene una voz importante. Y también hablar de izquierdas nos permite ver lo que sucede en distintos niveles, nacional, regional y municipal”.

Julián Durazo agrega que lo que surge es una imagen relativamente fragmentada, porque no es la misma concepción de izquierda la que se tiene en partidos más organizados, como podría haber sido el PRD en México, que la que se tiene en partidos que dependen más de líderes carismático como Chávez en Venezuela o como sigue siendo el caso de Morales en Bolivia.

¿Por qué la dificultad para lograr el bien común? ¿Lo adjudica a un fracaso de las izquierdas?

“No sé si se puede hablar de fracaso. Supongo que en algunos casos sí. En otros casos tal vez sea mejor hablar de agotamiento. De un programa que funcionó en su momento y que ahora no está funcionando bien, no tiene recursos, se agotó de alguna manera. Y en algunos casos podría hablarse de proyectos que nunca lograron llevarse a cabo. Entonces no se puede hablar de fracaso ni de agotamiento. Pero incluso cuando la izquierda ya no está en el poder son programas que siguen en pie y no se ve que vayan a ser retirados”.