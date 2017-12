Periodista rusa que expuso la represión anti-gay en Chechenia recibe premio en Canadá

En abril, el periódico ruso Novaya Gazeta sacó a la luz una campaña de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados contra hombres homosexuales en Chechenia.

Decenas fueron arrestados y algunos fueron asesinados por sus propias familias después de ser liberados.

– Elena Milashina

Después de que se publicó la historia, la periodista Elena Milashina se vio obligada a huir de su casa en Moscú debido a amenazas de muerte.

“Fue toda una campaña “, le dijo a Susan Ormiston , periodista del programa The Current del radio difusor publico CBC.

“La policía chechena recibió una orden de buscar a todos los hombres que eran homosexuales, y la orden fue limpiar la sangre chechena”.

Según Milashina, algunos de sus colegas y amigos de Novaya Gazeta fueron asesinados en el pasado por sus denuncias, por lo que tomó en serio las amenazas de muerte.

Pero aunque Milashina ahora debe vivir fuera de Rusia por su propia seguridad, dice que nada la detendrá a reportar la historia sobre la tortura y la detención de al menos 100 hombres chechenos gay.

Milashina estuvo en Toronto la semana pasada en una ceremonia para aceptar el Premio Internacional a la Libertad de Prensa de este año de Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión.

Según el sitio web de la organización, el premio “reconoce la valentía sobresaliente de los periodistas que trabajan con gran riesgo personal y contra enormes obstáculos para que los medios de comunicación sigan siendo libres”.

Cuando Novaya Gazeta informó por primera vez sobre lo que se conoce como la “purga homosexual” de Chechenia en abril, la reacción de los chechenos fue marcadamente negativa, dijo Milashina.

Chechenia, parte de la Federación de Rusia, es una sociedad profundamente conservadora y religiosa, y muchos chechenos tomaron como indicación de que los homosexuales que vivían allí constituían un insulto para su país, según Milashina.

“En Chechenia no hay homosexuales”

De hecho, cuando se le preguntó sobre los informes, el líder checheno Ramzan Kadyrov dijo que una campaña anti-gay era imposible porque no había personas homosexuales en Chechenia.

“No negaron las torturas. No negaron las detenciones. No negaron las prisiones secretas. No negaron los homicidios.

“Negaron la existencia de gays chechenos”.