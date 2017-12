La mitad de lo que comen los canadienses es ultraprocesado

El 48.3% de las calorías consumidas por los canadienses cada día provino de alimentos ultraprocesados ​​en 2015, según los datos de la Encuesta Canadiense de Salud Comunitaria (CCHS) de Estadísticas Canadá.

Estos alimentos no contienen nada saludable. Son ” ingredientes industriales y otras sustancias derivadas de los alimentos, con aditivos”, dice el informe, que no contienen ingredientes frescos. Ejemplos: papas fritas, galletas y panes industriales, cereales dulces, salsas comerciales, yogures con sabor, croquetas de margarina, pollo o pescado, etc.

Casi la mitad de las calorías diarias de los canadienses provienen de alimentos ultraprocesados en 2015, según los datos de la Encuesta de salud de la comunidad canadiense de Statistics Canada (CCHS). © CBC

La Guía de Alimentos de Canadá divide los alimentos en cuatro categorías: frutas y verduras, productos de granos, leche y alternativas, y carne y alternativas. ¿Dónde clasificar una pizza congelada?

Jean-Claude Moubarac resuelve el dilema ordenando los alimentos según su grado de procesamiento: alimentos frescos o mínimamente procesados ​​(frutas, huevos, etc.), ingredientes culinarios (mantequilla, aceite, etc.), alimentos procesados ​​(queso, pan, etc…) y, finalmente, ultraprocesados (como pizza congelada).

Jean-Claude Moubarac, autor del informe y profesor en el Departamento de Nutrición de la Universidad de Montreal señala que son alimentos de muy baja calidad nutricional.

Campeones de comida chatarra

Los canadienses son el segundo mayor consumidor de alimentos y bebidas ultraprocesados ​​en el mundo, detrás de los estadounidenses. Compran al menos 230 kg por persona, por año, según el informe.

Y esto tiene consecuencias. “En comparación con otros grupos de alimentos, los productos ultraprocesados ​​generalmente contienen el doble de calorías, tres veces más azúcares libres y el doble de sodio, y proporcionan mucha menos proteína, fibra, vitaminas y minerales “, dice el estudio.

Jean-Claude Moubarac es investigador en el departamento de nutrición de la Universidad de Montreal © Radio Canadá

Enferma a los niños

Los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados ​​son los niños de 9 a 13 años. Más del 57% de las calorías que consumen provienen de estos productos, mientras crecen. Para los adolescentes de 14 a 18 años, la tasa es casi tan alta (54.7%). También excede la mitad (51,9%) de las calorías ingeridas entre los niños de 2 a 8 años.

“Esto es muy preocupante”, señala Jean-Claude Moubarac. A lo largo de su desarrollo, los niños están expuestos a estos productos. No es de extrañar que cada vez surjan más enfermedades jóvenes».

El ejemplo europeo

Jean-Claude Moubarac explica que los franceses, los italianos y los habitantes de los países del norte de Europa consumen mucho menos de este tipo de alimentos.

En Francia, por ejemplo, cocinar alimentos frescos y no procesados es mucho más importante.

El resultado es claro para Moubarac: los franceses son más delgados y sufren menos diabetes y enfermedades crónicas que los canadienses.

Entonces, se debe seguir el ejemplo europeo, en particular el de Dinamarca, que ha logrado vincular la agricultura local y orgánica con sus instituciones públicas, como escuelas y hospitales.

Por lo tanto, establecer un sistema alimentario saludable y económicamente viable es un modelo que podría seguir Quebec, concluye el autor del informe.

La Presse canadienne/Radio Canadá