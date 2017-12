¿Su niño menor de 5 años muestra sesgo racial? Investigación canadiense dice que es reversible

Un nuevo estudio realizado en la Universidad de York, en Toronto, sugiere que la mayoría de los niños blancos de apenas cinco años muestran una tendencia racial a favor de otros niños blancos.

Los investigadores de Toronto llevaron a cabo varias pruebas en las que participaron más de 350 niños blancos para comprender mejor la tendencia racial, que es un sesgo automático y que el individuo desconoce.

Los participantes completaron una versión adaptada para niños de la prueba de asociación implícita (IAT), una prueba de prejuicio reconocida y desarrollada por investigadores de la Universidad de Harvard.

Se les mostró una serie de fotos en la pantalla de una computadora, cada una con un niño blanco o un niño negro, y para cada imagen se les pidió a los niños elegir con el mouse si les hacía sentir felices o tristes.

Ambos grupos de edad, de cinco a ocho años de edad y de nueve a 12 años de edad, mostraron una mayor positividad hacia los niños blancos que los niños negros.

Diversos estudios ponen de manifiesto que los niños y niñas van adquiriendo “etiquetas invisibles” que los adultos les trasmiten sin ser conscientes de ello, porque a ellos también les han trasmitido de niños. © sirtravelalot/Shutterstock

Otra prueba involucró lo que se conoce como un procedimiento de atribución errónea (AMP). A los niños se les mostró un niño negro, un niño blanco o un cuadrado gris. Milisegundos después, se les mostró una mancha de tinta y se les preguntó si la mancha era agradable o desagradable. Los investigadores dicen que la respuesta expone el sesgo racial hacia la imagen que se muestra antes de la mancha de tinta.

Los investigadores encontraron, en general, que no había evidencia de que los niños mostraran actitudes negativas o positivas hacia los niños negros.

“Mostraban positividad hacia los niños blancos, pero no necesariamente negatividad hacia los niños negros”, le dijo la investigadora principal Jennifer Steele a CBC News.

El estudio encontró que en la prueba AMP, los niños mayores, de entre nueve y 12 años, no mostraron un sesgo positivo hacia los niños blancos. Los investigadores sugieren que esto se debe a que han desarrollado una apreciación de las diferencias en los demás, y han comenzado a centrarse en la asociación con aquellos que comparten características comunes, como los intereses sociales. Pero eso no significa necesariamente que la preferencia implícita que podrían haber mostrado algunos años antes, no regrese.

Aumento de la positividad

Steele, quien también planea estudiar el prejuicio en los niños negros, dice que la mayoría de las investigaciones sugiere que tratar de eliminar los prejuicios implícitos centrándose en deshacerse de las actitudes negativas no es el mejor enfoque.

“En cambio, concentrarnos más en tratar de ayudar a los niños a adquirir actitudes positivas hacia personas de diferentes grupos raciales o diferentes grupos étnicos o personas de diferentes orígenes, creo, es probablemente el mejor enfoque”.

Y aunque algunos expertos creen que enseñar a los niños a utilizar el enfoque daltónico y no ubicar a las personas en grupos raciales podría ser una forma de eliminar el prejuicio racial, Steele y otros argumentan que esto podría dejar a los niños incapaces de identificar la discriminación cuando la presencien.

Jennifer Steele , York University © UofY

Actitudes egocéntricas

Una razón de la tendencia podría ser el hecho de que los niños pequeños (hasta aproximadamente los ocho años) tienden a ser egocéntricos, creyendo que son mejores que otros, dicen los investigadores.

Aunque los niños no expresaron negatividad hacia los niños negros, Steele dice que todavía indicaban preferencia por otros niños blancos.

“Sigue siendo un prejuicio racial, pero solo nos da un poco más de información sobre la naturaleza de ese sesgo, que luego puede permitirnos reflexionar un poco sobre lo que podría ser una intervención apropiada o lo que podría beneficiar a los niños si solo somos tratando de aumentar una actitud positiva hacia un grupo diverso de niños en un aula, por ejemplo”.

“Es esa falta de discusión lo que puede llevar a un aumento del sesgo”, dijo Sarah Gaither, profesora asistente en el departamento de psicología y neurociencia de la Universidad de Duke.

Y al hacerlo, dice ella, podría aumentar ese sesgo racial accidentalmente.

Steele dice que exponer a los niños a una variedad de razas y culturas a una edad temprana es importante.

“Afortunadamente, ahora con Internet hay tantas maneras diferentes en que podemos exponer a los niños a la diversidad, y a través de modelos positivos podemos señalar que hay personas exitosas e interesantes que provienen de todo tipo de orígenes”, dijo Steele.

“Y exponerlos a eso para que tomen conciencia”.

La investigadora de la Universidad de York Jennifer Steele dice que enseñar a los niños actitudes positivas desde el principio podría beneficiarlos a medida que crecen. © (Shutterstock / Rawpixel.com)

¿La buena noticias? El prejuicio racial es reversible en niños más grandes

Investigadores creen que la discriminación racial se revierte durante el desarrollo infantil, como resultado de un nuevo estudio canadiense.

Éste demostró que los niños tienen prejuicios raciales desde muy pequeños, con menos de cinco años. La investigación, realizada en la Universidad de British Columbia asegura que el momento ideal para que los padres y profesores intervengan contra estas ideas es entre los 9 y los 12 años.

Pero el estudio encontró que la reversión solo ocurrió en niños mayores.

Los investigadores de UBC Andrew Scott Baron y Antonya Gonzalez encontraron que el sesgo racial se puede reducir en los niños mayores © (Samantha Garvey / CBC)

Los autores del estudio querían saber si era posible revertir la discriminación racial mientras los individuos todavía estaban en la etapa de desarrollo.

“Queríamos ver más el sesgo racial implícito, que es más automático e inconsciente”, dijo Antonya González, autora principal del estudio y estudiante graduada en el Departamento de Psicología de la UBC, en una entrevista con CBC de Columbia Británica.

González construyó el estudio basado en investigaciones previas que muestran que el sesgo puede aparecer en niños de hasta cinco años.

En el estudio, 369 niños blancos y asiáticos fueron reclutados y divididos en dos categorías de edad; uno con una edad media de siete años y otra de 10 años.

A los niños les contaron historias ficticias sobre individuos negros que contribuían positivamente a la sociedad.

En una encuesta de seguimiento, el grupo de niños mayores tuvo reducciones significativas en los sesgos raciales.

Sin embargo, el grupo más joven aún asociaba a las personas negras con palabras negativas y las personas blancas con las positivas.

Los resultados sugieren que es posible reducir el sesgo racial en niños si se les cuentan historias que retratan positivamente a las personas más desfavorecidas socialmente.

RCI/UBC/CBC