La escasez de pilotos causaría problemas a las aerolíneas en Canadá

Una escasez de pilotos en todo Canadá está causando que algunos operadores regionales cancelen vuelos o contraten pilotos menos experimentados.

Una combinación de factores está causando la escasez: viajes aéreos en constante aumento por parte de los canadienses, una escasez en todo el mundo y un gran número de pilotos que llegan a la jubilación.

Un informe que será publicado próximamente por el Consejo Canadiense de Aviación y Aeroespacio afirma que Canadá debería formar 300 pilotos adicionales al año para satisfacer la demanda de una creciente industria de viajes aéreos.

Además, el informe advierte que la demanda de nuevas contrataciones para la expansión y el reemplazo de jubilados podrían significar un déficit de 6.000 pilotos para 2036.

“Con menos y menos pilotos, tarde o temprano los operadores tendrán que comenzar a cortar rutas”, dijo Mike Doiran, un consultor de aviación y representante de CCAA.

“Esos asientos se venderán con una prima porque habrá más personas que quieran esos asientos, por lo que el resultado final será el costo de volar, que inevitablemente, va a subir”.

Las escuelas de vuelo están luchando por mantener instructores ante la desesperación de algunas aerolíneas por contratar pilotos. © (Kyle Bakx / CBC)

Algunos en la industria dicen que las escuelas de vuelo deberían producir el doble de pilotos para satisfacer la demanda.

Las nuevas reglas federales sobre la fatiga de los pilotos podrían empeorar el problema ya que las aerolíneas podrían tener que contratar sustancialmente más pilotos para mantener los horarios de vuelo actuales, dicen los representantes de la industria y los observadores.

La escasez está afectando más a las aerolíneas regionales porque las aerolíneas nacionales tienen más facilidad para contratar pilotos. La mayoría de los pilotos aspiran pilotear aviones grandes, que viajan más rápido y en mayores altitudes, y la escala de compensación es más lucrativa en las etapas posteriores de una carrera.

El apuro de las escuelas de vuelo

Las escuelas de vuelo están sintiendo la presión ya que las aerolíneas contratan a sus instructores y para ellas es difícil reemplazarlos.

Tres semanas después de que Medicine Hat, Super T aviation, con sede en Alberta, publicara un aviso de un puesto de instructor en una bolsa de trabajo de la industria, todavía no había recibido ninguna respuesta. La propietaria Terri Super dice que las aerolíneas no pueden seguir contratando instructores sin correr el riesgo de que la industria colapse.

*Simplemente no pueden seguir tomando a todos y no dejar a nadie con experiencia o conocimientos para enseñar a la próxima generación*, dice Terri Super, propietaria de Super T Aviation, sobre las aerolíneas que contratan instructores fuera de las escuelas de vuelo. © (Kyle Bakx / CBC)

“Simplemente no pueden seguir tomando a todos y no dejar a nadie con experiencia o conocimientos para enseñar a la próxima generación. Simplemente no podemos hacerlo”, dijo Super.

Canadá formó a alrededor de 1,000 pilotos en 2017, según las cifras oficiales, aunque la mitad de ellos son estudiantes internacionales que a menudo no se quedan después de la graduación.

“Según proyecciones de las aerolíneas necesitan nuevos 1,200 pilotos anualmente. Así que hay un déficit”, dijo ella.

Nuevas reglas

La escasez de piloto de Canadá podría empeorar debido a las directrices federales propuestas sobre la fatiga del piloto.

El ministro de Transporte, Marc Garneau, dijo que los viajeros canadienses tienen derecho a esperar que sus pilotos estén en buena forma física y mental mientras están en el trabajo.

Sin embargo, la industria de las aerolíneas dice que esas directrices son innecesarias y obligaría a los transportistas a contratar un 30 por ciento más de pilotos para mantener los niveles de servicio actuales.

“Básicamente, se estaría incrementando dramáticamente la escasez de pilotos”, dijo John McKenna, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo de Canadá. “Así que, ¿cómo eso va a mejorar la seguridad?”

CBC