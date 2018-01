Una decisión de Trump podría provocar una ola de inmigración en Canadá

Una decisión inminente de la administración Trump sobre el destino de unas 200,000 personas podría alterar los planes del gobierno canadiense por una posible nueva ola de migración a su frontera sur este invierno.

El gobierno de los EE. UU está a punto de decidir si renovará o no un estatus de protección temporal que data de 2001 y que permitió a miles de salvadoreños permanecer en los Estados Unidos sin temor a la deportación.

Su estatus expira en marzo, y dado que los Estados Unidos están poniendo fin al programa de protección temporal para ciudadanos de varios países en los últimos meses, los salvadoreños podían ser los siguientes.

La administración del presidente Donald Trump cree que el aspecto temporal del programa no se ha respetado y que las condiciones que han convertido a estos países en lugares peligrosos (desastres naturales o conflictos) han cambiado.

Pero estas decisiones podrían provocar la expulsión de miles de personas a países en los que no han vivido durante muchos años.

Un solicitante de asilo entrevistado por un oficial de la policía canadiense en la frontera entre Canadá y los EE. UU. © The Canadian Press / Paul Chiasson

Al preguntársele qué haría en caso de que se elimine el estatus de protección temporal, Carlos Reyes, de El Salvador, que vive en Long Island, Nueva York, habló de Canadá como una opción en una entrevista con el periódico local Newsday.

Una cosa que sé es que voy a perder mi trabajo, y si no tengo un trabajo, ¿qué puedo hacer? No quiero ir allí [a El Salvador], pero no podré quedarme aquí “, dijo.

“Está Canadá, pero no sé nada de Canadá. Mi vida, todo está aquí. ”

Los salvadoreños representan la población más importante cubierta por el programa de estatus temporal y la posibilidad de que se desvíen a Canadá había sido señalada por diplomáticos canadienses en los Estados Unidos después de la ola migratoria del año pasado.

Miles de haitianos habían cruzado la frontera de forma ilegal para buscar asilo en Canadá.

Los haitianos habían comenzado a llegar al país mucho antes de que se tomara la decisión de su expulsicón, y esta afluencia masiva – hasta 200 personas cruzaron la frontera un día el verano pasado – forzó al gobierno liberal a idear un plan.

Se habían establecido albergues temporales en la frontera entre Quebec y Nueva York y se habían desplegado docenas de policías de la real montada y oficiales de inmigración en el área para administrar la situación en el área.

Los haitianos constituyen la gran mayoría de los que cruzan la frontera y han presentado solicitudes de asilo. Y el tema no acabó.

Actualmente los salvadoreños ni siquiera llegan al top 10, según cifras de la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) de Canadá. Pero eso está cambiando.

Las solicitudes de salvadoreños aumentan

Las solicitudes de asilo de los salvadoreños han ido en aumento. Los datos del IRB muestran que 244 solicitudes de refugio fueron presentadas en Canadá por salvadoreños en todo el 2016. Entre enero y septiembre de 2017, hubo 564.

Además de los preparativos en la frontera misma, el gobierno federal ha lanzado una campaña en los EE. UU para informar del estado de la situación en Canadá.

Algunos de los solicitantes de asilo fueron estimulados a ir al norte por la idea errónea de que Canadá cuenta con programas especiales de inmigración para las personas cubiertas por el programa de estatus temporal en los EE. UU.

La presse canadienne