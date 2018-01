Sobre la minería de texto y la analítica visual de texto

“Estar en el mundo de la investigación, sobre todo en materia tecnológica donde día a día aparecen nuevos descubrimientos que realmente están cambiando la forma en la que vivimos, resulta por demás apasionante”.

Axel Soto es un joven argentino de 36 años que comenzó a interesarse en las computadoras desde los cinco años. Ya a esa edad empezó a indagar el mundo de la programación con una computadora Commodore 64.

La era de la informática estaba apenas naciente en Sudamérica y no se encontraban computadores en todas las casas como es el caso hoy en día. Él tuvo la suerte de comenzar a familiarizarse con este mundo desde niño.

Y a medida que fue creciendo y teniendo en cuenta que ese universo le gustaba, se lo planteó entonces como una opción y una vocación para su vida, y se fue internando cada vez más en él.

En la actualidad Axel es investigador asociado en la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Manchester, Inglaterra, donde es miembro del Grupo Nacional para la Minería de Texto.

© Istock

Pero antes de viajar a Mancherster, era profesor adjunto en la Universidad Dalhousie de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Allí hizo un posdoctorado en la Facultad de Ciencias de la Computación. También fue investigador en el Grupo de Analítica Visual de Texto y miembro del Grupo de Aprendizaje de la Máquina en Datos Interconectados. Él nos explica en qué consistía su trabajo de investigador en la Universidad Dalhousie, a la que sigue asociado como profesor adjunto y en qué consiste su trabajo actual en la Universidad de Mancherster.

Simultáneamente al trabajo que hacen los investigadores con los computadores, las máquinas mismas siguen retroalimentándose también, es decir en función de las investigaciones que se hacen los computadores se enseñan a ellos mismos. Van aprendiendo solos, en otras palabras. ¿Cómo se realiza este proceso y qué peligro puede representar el hecho que las máquinas o la Inteligencia Artificial sea cada vez más autónoma? Axel Soto.

Para terminar, le preguntamos a Axel, si analizando la utilidad de la máquina en lo que respecta a la minería de texto en particular y la inteligencia artificial en general, sin prestarle malas intenciones y viendo solo el lado claro y no el oscuro, si podríamos concluir que en principio no existe ninguna amenaza inminente para el hombre de parte de la máquina.

Pero existen ya algunos algoritmos que actúan como “correctores” de otros algoritmos para que no tomen decisiones basadas puramente en los datos y no perjudiquen así a grupos minoritarios. Es como si al mismo algoritmo se le diera un curso de ética y para que actúe de cierta forma como lo hacían los prefectos de disciplina en las escuelas de antes.