Adiós al padre Emmett ‘Pops’ Johns, protector de los jóvenes sin hogar de Montreal

El padre Emmett Johns, fundador del organismo Dans la rue, falleció el sábado en Montreal a la edad de 89 años.

La historia comenzó modestamente en 1988 con una vieja autocaravana tipo Winnebago conducida por un hombre de 60 años que ofrecía una taza cálida de esperanza a jóvenes que estaban en situación de calle.

Y la mayoría de las noches ese gesto significativo llegaba en forma de un café y un hot-dog, ofrecidos por las manos generosas del Padre Emmett Johns. El ex párroco fue llamado “Pops” por los niños de la calle en Montreal que lo conocieron y quizás, lo más importante, confiaron en él.

Emmett Johns, fundador del organismo Dans la rue © Radio Canadá

En 1988, Johns lanzó su programa Dans La Rue para los jóvenes sin hogar y en riesgo en la segunda ciudad más grande de Canadá, una organización humanitaria que fundó y que se ha mantenido, a través de los años, fiel a su misión principal de ayudar a adolescentes sin hogar.

Deambulaba por las calles en una autocaravana para ayudar a los jóvenes de la calle.

Trabajaría largos turnos desde las 9 p.m. a las 3 o 4 a.m. La juventud llegó a conocer su camioneta como un lugar seguro donde podían encontrar refugio, comida y un oído atento, según lo indican varias personas que recibieron su ayuda a lo largo de todos estos años.

Hoy, Dans la rue tiene más de 65 empleados y más de un centenar de voluntarios.

La evolución de la organización “fue guiada por la filosofía de Johns de dedicación, empatía y respeto”, dice una publicación de Facebook que anuncia su muerte.

En Dans la rue los jóvenes sin hogar tienen un espacio libre de juicios donde pueden tomarse un *tiempo de descanso* para desarrollar la fuerza interna necesaria para dar pasos positivos, ya sea trabajando para mejorar su salud mental y física o buscando oportunidades laborales o escolares © Dans la rue

El legado de Pops seguirá vivo dicen jóvenes

La vida de muchas personas cambió al conocer a Johns, desde jóvenes de la calle hasta compañeros de trabajo.

Uno de ellos es Alexandre Paradis. Gracias aPops, salió de la situación de calle y hoy está a la cabeza de SOS Sin Hogar, una organización que ayuda a las personas sin techo.

Pops ha transformado miles de vidas. Él sabía cómo hablar con nosotros, decirnos las palabras reales, de la manera correcta.

-Alexandre Paradis

Alexandre Paradis recuerda su primer encuentro con el padre Emmett Johns, Pops, como la cuenta en una entrevista con el radiodifusor público Radio Canadá.

“Me encontraba en la calle en pleno invierno. Pops estaba dando hots dogs en un remolque. Cuando llegué, vi que trabajaba solo, no tenía voluntarios. Él me preguntó si quería ayudarlo. No estaba loco, como hacía mucho frío, le dije que sí “, cuenta Alexandre Paradis.

En los últimos 20 años la van del padre Emmett Johns Johns sirvió unos 2 millones de hots dogs a jóvenes sin hogar © Dans la rue

Mientras cocinaba hot dogs calientes, una joven entró al remolque.

Ella necesitaba un lugar para dormir.

Tomé el directorio de recursos para encontrar un lugar para ella. Pops me miró y dijo: “¿Puedes ayudarte a ti también? Deja de pensar en los demás y ayúdate a ti mismo. Encuentra un lugar donde puedas vivir como lo hiciste con la joven “, recuerda Alexandre Paradis.

Esa fue la patada que me sacó de la calle. Él sabía cómo decir las palabras en el momento correcto. No era un itinerante para él, era una persona. Hablamos de amigo a amigo, no de experto a amigo. Este señor es un modelo para mí y para muchos jóvenes.

Caroline Leblanc conoció al padre Emmett Johns cuando solo tenía 14 años. “Él me enseñó a quererme”.

Aún hoy sigue marcada por el amor incondicional de Emmett Johns y la ausencia total de juzgamiento hacia los jóvenes. “Él siempre creyó en nosotros. Fue un ángel. ” Caroline Leblanc acaba de terminar una maestría en trabajo social.

Ella fue la primera receptora de la beca Emmett Johns / UQAM, otorgada cada año a un joven estudiante que estudia en la escuela de Dans la rue.

El padre Emmett *Pops* Johns, obtuvo un crédito de $ 10,000 del banco para comprar una camioneta que proporcionaría servicios para los que están en la calle. © (CBC)

Condolencias de todos los ámbitos

Varias figuras políticas rindieron homenaje al padre “Pops” el domingo.

El primer ministro Philippe Couillard ofreció sus “más sentidas condolencias a la familia y seres queridos del padre Emmett Johns”, y también le dijo: “Gracias por todo. ”

“Mis pensamientos están con su familia y seres queridos, así como con todos aquellos que han conocido su inmensa generosidad”, dijo Mélanie Joly, Ministra de Patrimonio Canadiense. Gracias por ayudar a tantas personas necesitadas. ”

También dio su pésame Valérie Plante, alcaldesa de Montreal.

Estoy triste de escuchar sobre la muerte de Pops ”, dijo Plante.

“Un gigante de Montreal … acaba de dejarnos. Mis pensamientos están con su familia y amigos, y con todos aquellos a los que ayudó a lo largo de los años. Gracias por todo”.

En Ottawa, el primer ministro Justin Trudeau destacó la bondad del Sr. Johns. “Gracias,Pops. Su trabajo con los jóvenes de Montreal dejará huella durante generaciones. ”

“No podemos contar las vidas que él salvó”, dijo por su parte el cantante Dan Bigras, portavoz de Refuge des jeunes, otra organización que ayuda a los jóvenes sin hogar.

Dorothy Massimo, directora de comunicaciones de Dans La Rue señaló que Pops había sufrido mucho por no poder trabajar como él quería por su enfermedad.

“Lo más maravilloso en este momento es que está en paz. Porque durante mucho tiempo, cuando supo que se estaba enfermando con Parkinson hace cinco años, estuvo muy enojado porque le estaba robando lo que quería hacer, y el tiempo que quería pasar con los jóvenes. Pero ahora él llegó a un lugar de paz y está feliz donde está”.

La Asociación del joven Montreal (AJM), la organización Dans la rue y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) establecieron una nueva asociación para mejorar las prácticas en intervención con jóvenes inmigrantes, refugiados o no, en riesgo de quedarse sin hogar. Esa asociación va por su tercer año. © Dans la rue

El trabajo de su vida

Nacido el 3 de abril de 1928 de padres irlandeses, Johns creció en la parroquia de Sainte-Agnès, en pleno centro de la ciudad de Montreal.

Había soñado durante mucho tiempo con ser un misionero en el extranjero, pero sus superiores decidieron que la vida en la parroquia era más adecuada para él.

A la edad de 60 años, se sintió impotente y pensó en suicidarse, pero se inspiró en un hombre de Toronto que ayudaba a las personas sin hogar en su autocaravana.

Johns descubriría entonces el trabajo de su vida.

En 1988, compró un vehículo usado con un préstamo de $ 10,000 y comenzó a reecorrer las calles del centro de Montreal por la noche hasta las 4 a.m., cuatro días a la semana.

“A veces me daba un poco de miedo conducir el gran remolque en el centro de la ciudad por la noche”, le había dicho a CBC dijo en ese momento.

Pero Pops y su tráiler pronto se convirtieron en asiduos en la escena nocturna de Montreal.

“Muchos de sus problemas son los mismos que yo he vivido, y vivo”, dijo. “Todavía tengo depresión, además de mi Parkinson y muchos jóvenes tienen este problema. Así que puedo entenderlos”.

Johns fue nombrado miembro de la Orden de Canadá en 1999 y posee títulos honoríficos de varias universidades, entre ellas McGill, la Universidad de Québec en Montreal y Concordia © CBC

Finalmente abrió un refugio, llamado “el búnker”, que aceptaba a menores y sus mascotas. El refugio también incluye un centro de día y una escuela, destinados a ayudar a los jóvenes a ingresar a la fuerza de trabajo.

Lo que empezó con un hombre y una van hoy es un fenómeno de servicio completo.

En los últimos 20 años Johns sirvió unos 2 millones de hots dogs. Cada año, su organismo atiende a 50 mil jóvenes y niños de la calle.

Johns fue nombrado miembro de la Orden de Canadá en 1999 y posee títulos honoríficos de varias universidades, entre ellas McGill, la Universidad de Québec en Montreal y Concordia.

En 1989, la Iglesia Católica de Montreal reconoció el trabajo de Pops con el Obispo Leonard J. Crowley nombrándolo “capellán oficial de las personas sin hogar”.

CBC/Radio Canadá/Le Devoir/The Gazette/Dans la rue