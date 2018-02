Cómo diferenciar entre artritis, artrosis y osteoporosis

A muchos canadienses les resulta difícil a veces diferenciar entre la artritis, la osteoartritis y la osteoporosis. Es cierto que estas dolencias, que plagan la vida cotidiana de millones de pacientes en todo el país, pueden causar síntomas similares, según la Dra. Dominique Hotte, médica generalista de Montreal.

“La confusión proviene del hecho de que a menudo, el diagnóstico de uno de estos tres problemas ocurre aproximadamente al mismo tiempo en nuestras vidas, alrededor de los 50 años y más”, agrega. Sin embargo, es fácil distinguir entre estos tres males.

En primer lugar, es importante distinguir la osteoporosis de la artritis y la artrosis. La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos. Se considera una causa importante de la mayoría de las fracturas en personas mayores de 60 años.

Un mal silencioso

El problema con la osteoporosis es que es un mal silencioso. “Osteoporosis, si no hay fractura, no hace nada en absoluto: no se siente nada. Solo cuando se fractura se empieza a sentir dolor “, explica Dominique Hotte.

En Canadá, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres experimentarán una fractura relacionada con la osteoporosis en sus vidas.

Según Dominique Hotte, la prevención es la mejor arma contra la osteoporosis. Los médicos recomiendan que los pacientes tomen suplementos de calcio y vitamina D, que no abusen del alcohol y que estén físicamente activos regularmente.

La artritis es una inflamación de las articulaciones. “Causará dolor, hinchazón, enrojecimiento, calor cuando se palpa la articulación, en diferentes grados, según las formas de artritis”, dice Dominique Hotte.

En Canadá, 4,6 millones de pacientes se ven afectados por la artritis, para la cual aún no existe un tratamiento definitivo.

La artrosis es causada por el daño del cartílago que cubre los extremos de los huesos en las articulaciones.

Los extremos óseos que se unen para formar la articulación están recubiertos por el cartílago articular.

Cuando este cartílago articular se lesiona, se produce dolor, rigidez e incapacidad funcional. Normalmente la artrosis se localiza en la columna cervical y lumbar, algunas articulaciones del hombro y de los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie.

Es importante diferenciarla de la artritis, ya que en ésta es la inflamación la causante de la enfermedad y en la artrosis es el “desgaste”.