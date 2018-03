Calor extremo en el Polo Norte inquieta a científicos

Esta ola de calor en el Ártico está obligando a los científicos a reconsiderar sus predicciones más pesimistas sobre el cambio climático.

En un momento en que Europa está experimentando condiciones invernales raramente observadas, con nieve que ha llegado hasta las orillas del Mediterráneo y a islas como Córcega y Capri, el Polo Norte experimenta una ola de calor excepcional con temperaturas hasta 35 grados más altas que las normas estacionales.

Estas temperaturas inusuales en el Ártico se deben a la llegada de aire caliente del sur, junto con una disminución del hielo marino del Ártico.

Tenemos un sistema meteorológico que canaliza los vientos del Atlántico hacia el sur y los empuja hacia el Ártico. En términos concretos, este sistema bombea mucho aire muy caliente que recalienta el Ártico.

-Walt Meier, Centro de datos de nieve y hielo de EE. UU.

Nos congelamos al sur, transpiramos al norte

Las situaciones en Europa y el Ártico están directamente relacionadas, dice el pronosticador Étienne Kapikian de Météo-France.

Se estima que la temperatura era de alrededor de cero grados Celsius en el Polo Norte.

– Étienne Kapikian

Por otro lado, el termómetro mostró -35 ° C en algunas áreas del centro de Rusia o -10 ° C en el este de Francia.

El Polo Norte está actualmente inmerso en la oscuridad permanente de la noche polar, lo que no impide el registro de temperaturas superiores a cero.

En el extremo norte de Groenlandia, la temperatura llegó incluso a 6.2 ° C, no menos de 35 ° C por encima de lo normal.

Walt Meier afirma que esta situación es el resultado de un comportamiento inusual de la corriente llamada jet stream.

Esta ola de calor en el Ártico está obligando a los científicos a reconsiderar sus predicciones más pesimistas sobre el cambio climático.

Si este evento solo fuera un fenómeno puntual…pero no lo es. Los científicos están preocupados por la posible erosión del vórtice polar, los poderosos vientos que alguna vez aislaron al norte congelado. Siempre es difícil vincular un evento en particular con una tendencia a largo plazo, pero los datos comienzan a acumularse.

Temperaturas cálidas cerca del Polo Norte en invierno se registraron cuatro veces entre 1980 y 2010 […] Ahora se han registrado cuatro en los últimos cinco inviernos.

-Robert Graham, climatólogo en el Instituto Polar de Noruega

Para la climatóloga Marlene Kretschmer del Instituto de Investigación del Cambio Climático de Potsdam, la tendencia de los últimos años ciertamente puede estar relacionada con el cambio climático.

Registros de temperatura “reventados”: climatólogo canadiense

Las temperaturas en el extremo norte de Canadá también fueron más cálidas de lo habitual durante el fin de semana, según David Phillips, climatólogo de Environment Canada.

Alert, en el territorio de Nunavut, el lugar más septentrional y habitable de Canadá, a unos 800 kilómetros del Polo Norte, vio temperaturas de 10 a 12 grados más cálidas de lo normal, dijo Phillips.

El 16 de febrero, Alert vio un máximo de -7 C, dijo Phillips.

El 17 de febrero fue un máximo de -4.7 C, seguido de un máximo de -10 C el 18 de febrero.

“Eso literalmente ha destrozado el récord anterior”, dijo, y agregó que los máximos normales deberían rondar los -30 ° C en este momento.

“Así que estamos lidiando con temperaturas que fueron hasta 25 grados más cálidas de lo que deberían haber sido en esa época del año”.

Por la misma época, también había niveles bajos de hielo en el Mar de Groenlandia, donde “esencialmente es agua abierta”, dijo Phillips.

El hielo marino en peligro

Estos episodios recientes de aumento de las temperaturas no son un buen augurio para la banquisa, cuya superficie nunca ha sido tan reducida para la temporada desde que comenzaron las mediciones hace más de 50 años.

Por ejemplo, en torno al archipiélago noruego de Svalbard, al este de Groenlandia, el área de hielo medida esta semana fue de 205.727 km2, menos de la mitad del área promedio para el período 1981-2010.

En términos más generales, los científicos del clima creen que es probable que el Océano Ártico esté libre de hielo para el año 2050 durante el verano.

Un efecto de bola de nieve

Según Walt Meier, la disminución en la superficie del hielo también significa que los cálidos vientos del sur penetran más fácilmente en el Ártico.

Las tormentas se alimentan del calor y de la humedad del océano, y cuando hay una buena cantidad de hielo cubriéndolo, no hay forma de fortalecer la tormenta.

-Walt Meier

El descenso del hielo marino del Ártico provocará tormentas más frecuentes en el norte, una situación que tendrá un impacto en la región ártica.

